Maribel Guardia dice extrañar a su nieto José Julián, incluso se ofrece a pagar parte de sus gastos, pero ni así logra convencer a Imelda Garza Tuñón, quien la quiere lejos de su vida.
Una vez más, Imelda Garza Tuñón, exhibe a Maribel Guardia, quien dice no ha buscado a su nieto José Julián y tampoco le daba ayuda económica...
Imelda Garza Tuñón “no desea nada” de Maribel Guardia
Frente a micrófonos de Venga La Alegría, Imelda Garza Tuñón dice no querer nada de Maribel Guardia, quien recientemente se ofreció a darle dinero para cubrir parte de los gastos de José Julián.
"La realidad es que no queremos nada de ella", dice Imelda Garza Tuñón, de 28 años, y enseguida explica que Maribel Guardia le daba su propio dinero a su nieto José Julián, de 8 años.
"Julián trabajaba entonces teníamos dinero. ¿Ayuda? Cómo puede ser ayuda si ese dinero se suponía que era de nosotros"Imelda Garza Tuñón
Por lo que dejando claro que no necesita el dinero de la actriz, le pide que los olvide.
"Le deseo que esté en paz con sus decisiones y que si puede olvidarnos, que nos olvide"Imelda Garza Tuñón
Maribel Guardia no ha preguntado por su nieto, asegura Imelda Garza Tuñón
Debido a que Maribel Guardia asegura que no ve a su nieto José Julián porque debe hacerlo en condiciones que la incomodan, Imelda Garza Tuñón completa la historia.
Imelda Garza Tuñón confirma que Maribel Guardia solo puede ver a su nieto José Julián por medio de una instancia legal.
Así como las citas se permiten porque el niño es quien lo decide.
Por otra parte, informa que Maribel Guardia no extraña a su nieto tanto como dice frente a micrófonos de reporteros.
Ya que desde que lo alejaron de su lado, la actriz de “Lagunilla mi barrio” no le ha mandado a Imelda Garza Tuñón un mensaje de texto para preguntar por su nieto.
Mucho menos le ha realizado una llamada telefónica ni por error, contrario a ella, quien sí la estuvo buscando cuando le concedieron el resguardo temporal de José Julián.
"Durante 38 días, diario, estuve hablándole, escribiéndole: ‘Oye ¿Cómo está?’ Y ella no me decía nada, no me contestaba, no sabía nada de él hasta que lo rescaté y lo veo en ella, no me ha preguntado ni una sola vez por él. ¿Cómo es posible que digas que te importa tanto alguien cuando ni siquiera me ha preguntado por él? Ni un solo mensaje, ni una sola llamada"Imelda Garza Tuñón