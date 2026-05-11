Tecate Emblema 2026 está por celebrarse y busca consolidarse como uno de los festivales más diversos del país, al reunir en un mismo espacio géneros, generaciones y propuestas musicales que hoy marcan la cultura contemporánea.

El festival se realizará los próximos 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y contará con la participación de figuras internacionales y nacionales como Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Gloria Trevi, Kenia Os, Cazzu y muchos más.

Además de su cartel musical, el evento integrará nuevas experiencias como Cheves y Compas, un formato diseñado para generar colaboraciones inesperadas entre artistas y acercar al público a momentos únicos dentro del festival.

Tecate Emblema 2026 apuesta por experiencias musicales únicas

El festival se ha consolidado como una plataforma donde la música se vive desde múltiples perspectivas, desde los grandes escenarios y la diversidad artística, hasta los momentos espontáneos que surgen entre el talento y las audiencias.

Más allá de los conciertos, Tecate Emblema 2026 busca convertirse en una experiencia irrepetible, generando conexiones genuinas entre artistas y asistentes en un ambiente que solo puede existir dentro del contexto vivo del festival.

Como parte de esta evolución, la marca presenta Cheves y Compas, un nuevo formato musical que debutará en esta edición y propone una manera distinta de vivir el evento.

La dinámica está diseñada para provocar encuentros inesperados, colaboraciones especiales y momentos íntimos entre artistas que normalmente no compartirían escenario.

Adrián González, Sr. Brand Manager de Tecate, explicó que este concepto funcionará como un espacio sorpresa ubicado dentro de Distrito Tecate, a un costado del escenario principal.

Cheves y Compas llevará colaboraciones sorpresa a Tecate Emblema 2026

Cheves y Compas reunirá a artistas que, además de compartir cartel, mantienen afinidad musical, química y una conexión auténtica sobre el escenario.

El concepto apuesta por colaboraciones irrepetibles y momentos que nacen de forma espontánea durante el festival.

Este formato debutará en la Ciudad de México tras su paso por Tecate Pa’l Norte 2026, donde generó conversación entre los asistentes gracias a colaboraciones como Macario Martínez con Paloma Morphy, Ximena Sariñana con Santiago Casillas de Little Jesus, así como Majo Aguilar con David Velasco de Porter.

Por otra parte, Distrito Tecate continuará como uno de los espacios más destacados del festival, ofreciendo una vista privilegiada al escenario principal y una experiencia más cercana a la música en vivo.

A través de Tecate ID, los asistentes podrán acceder a beneficios exclusivos y desbloquear experiencias especiales dentro del evento.

A esta propuesta se suma también Tecate Chela Lab, una experiencia enfocada en nuevas formas de disfrutar bebidas mediante slushies preparados con cerveza y combinaciones personalizadas.

Con estas incorporaciones, Tecate Emblema 2026 refuerza su apuesta por evolucionar la experiencia de los festivales en México, integrando propuestas que amplifican la diversidad musical y generan momentos que trascienden más allá del escenario.