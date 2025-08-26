Aunque adora a su nieto, Maribel Guardia -de 66 años de edad- no buscará a José Julián, tal y como lo desea Imelda Garza Tuñón.

Luego de que Imelda Garza Tuñón le pidiera a Maribel Guardia que se olvide de ellos, la actriz asegura que no lo verá hasta que él la busqué.

Maribel Guardia le da la razón a Imelda Garza Tuñón y no volverá a buscar a su nieto

Maribel Guardia respondió a la petición de Imelda Garza Tuñón, de 28 años de edad.

Maribel Guardia informa que no buscará a su nieto José Julián, esperará a que el niño sea quien la busque.

“Le pido a Dios que me permita volver a verlo y si no pedirle a Dios que esté bien y que él algún día me busque.” Maribel Guardia

Maribel Guardia esperará el tiempo necesario para darle amor a montones a su nieto, aseguró.

“Si Dios me da vida estaré para darle todo el amor del mundo de una abuela que lo ama con el corazón, con las entrañas, con el alma” Maribel Guardia

La declaración llega luego de Imelda Garza Tuñón le pidiera a su exsuegra que los olvide .

Así como cuestionara el por qué Maribel Guardia dice frente a cámaras y reporteros extrañar a su nieto, cuando en realidad no lo busca.

“Durante 38 días, diario, estuve hablándole, escribiéndole: ‘Oye ¿Cómo está?’ Y ella no me decía nada, no me contestaba, no sabía nada de él hasta que lo rescaté y lo veo en ella, no me ha preguntado ni una sola vez por él” Imelda Garza Tuñón

Maribel Guardia niega haberle sido infiel a su esposo Marco Chacón

Maribel Guardia aprovechó las cámaras para desmentir que le haya sido infiel a su esposo Marco Chacón, de 52 años de edad.

Luego de rumores que la relacionaron con el actor Emmanuel Orenday, de 41 años de edad.

Maribel Guardia se burló del chisme que “no tiene razón de ser”, ya que ha pasado un año desde que trabajó con Emmanuel Orenday en una serie.

“Hace un año de la serie y ahora se les ocurre, tienen un informante muy bueno”, dice y enseguida recuerda que ella es una señora felizmente casada.

Lo ha sido desde hace 30 años, tiempo en que ha convivido con hombres guapos, no lo niega, pero ninguno que le robe suspiros como su marido.

“Soy una señora casada, felizmente casada”, declaró Maribel Guardia frente a los rumores.

“Uno ve hombres guapos, pero yo no tengo ojos más que para mi marido. Pasa Brad Pitt, le echo un ojito y digo: ‘No señor, eso es pecado’” Maribel Guardia