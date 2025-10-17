Mariana Ávila -de 30 años de edad- compartió un emotivo video en donde recordó los mejores momentos que vivió con Fede Dorcaz en más de un año de relación.

Fede Dorcaz -de 29 años de edad- fue asesinado el jueves 9 de octubre mientras circulaba a bordo de su camioneta sobre la lateral del Anillo Periférico de la CDMX.

Mariana Ávila recuerda a Fede Dorcaz a una semana de su asesinato

A una semana del asesinato de Fede Dorcaz en la CDMX, Mariana Ávila sorprendió a sus seguidores al compartir un video inédito en donde recordó al modelo y cantante argentino.

En su cuenta de Instagram, Mariana Ávila compartió varios de los momentos que compartió junto a Fede Dorcaz en más de un año de relación.

“Tengo tantos miles de videos juntos que nunca terminaría de mostrarles al mundo todos los recuerdos. Eras así, chistoso, ocurrente, carismático y el más cariñoso del mundo” Mariana Ávila

Además, dejó ver parte de su relación día a día.

“Hoy se cumple una semana desde que ya no estás con nosotros y entré a mi galería a recordarte una vez más. Me tomé el tiempo de editar este video con tanto dolor, pero sonriendo con tus ocurrencias, extrañándote en cada segundo” Mariana Ávila

Las imágenes dejan ver que Fede Dorcaz tenía grandes proyectos a futuro, y es que quería incursionar en la actuación y ya estaba trabajando para quitarse el acento.

Fede Dorcaz incluso audicionó para una producción de Netflix , proyecto que lo tenía muy emocionado.

“Primera vez que actúo porque nunca la verdad amigos, nunca tomé clases y es algo que me fascina siempre y me acaba de llegar una opción de un casting para Netflix, de un papel que se llama Bernardo, voy a mandarlo, acabo de hacer el video, estoy muy nervioso, creo que quedó bueno y vamos a ver qué pasa“. Fede Dorcaz

Mariana Ávila confesó que sigue extrañando el mensaje de Fede Dorcaz, y es que en las imágenes mostró que tenían una relación muy bonita.

“Te extraño tanto, todos los días me levanto esperando tu video y mensaje de buenos días y que ya fuiste al gym, o despertar juntos y que me digas que amabas con locura todas nuestras mañanas” Mariana Ávila

En el video se puede ver a Fede Dorcaz emocionado por ser parte de Las Estrellas bailan en Hoy 2025 y algunos de los viajes que realizó con Mariana Ávila.

Momentos detrás de cámaras, la relación de Fede Dorcaz con sus seguidores y con su mascota.

Mariana Ávila y Fede Dorcaz. (@soymarianaavila)

Mariana Ávila recuerda que Fede Dorcaz era un buen ser humano

En su mensaje, Mariana Ávila puntualizó que Fede Dorcaz no solo era su pareja, sino que era con quien compartía todo, por lo que soñaba casarse con él.

“Mi mejor amigo, mi compañero de todos los días, mi amado, mi confidente, mi estrella, mi orgullo, y el hombre con quien soñaba casarme algún día” Mariana Ávila

Tras varias especulaciones, Mariana Ávila resaltó que Fede Dorcaz siempre estuvo en buenos pasos y se alejó de gente peligrosa.

“Buen ser humano, gran amigo, gran hijo, disciplinado, sin vicios, bien portado, nunca se metía con nadie, nunca estuvo en malos pasos ni con gente peligrosa, siempre tuvo a Dios por delante, era inspiración para todos a su alrededor. En donde llegaba iluminaba con una luz que solo él tenía, la gente que lo conoció sabe a lo que me refiero. Su sonrisa su carisma su simpatía y su belleza magnética” Mariana Ávila

Por último, Mariana Ávila recordó que Fede Dorcaz siempre amó México y peleó para cumplir su sueño de convertirse en una figura destacada de la industria del espectáculo.

Mariana Ávila resaltó que siempre amará a Fede Dorcaz.

“Te fuiste amando México, luchando todos los días por conseguir tu sueño. Dicen que se aprende a vivir con este dolor, pero yo no quería vivir un día sin ti, y eso nos decíamos constantemente. Te voy a extrañar el resto de mis días. Te amo, te amo y te amaré siempre y por siempre. Espero que allá en el cielo seas el angelito que más duro y hermoso cante, que tu voz nunca se apague y que tu música brille” Mariana Ávila