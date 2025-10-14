Conductores de Hoy revelaron si Mariana Ávila seguirá participando en Las Estrellas bailan en Hoy tras la muerte de Fede Dorcaz.

Mariana Ávila y Fede Orcaz eran la decimotercera pareja confirmada de Las Estrellas Bailan en Hoy, pero el 9 de octubre fue asesinado el modelo argentino.

Esto se sabe de la participación de Mariana Ávila en Las Estrellas Bailan en Hoy

El lunes 13 de octubre inició Las Estrellas Bailan en Hoy, y los fans se preguntaban qué pasaría con el lugar de la pareja que conformaban Mariana Ávila y Fede Dorcaz.

Andrea Legarreta reveló que la pareja de Mariana Ávila no será reemplazada y no será parte del reality.

Mariana Ávila y Fede Dorcaz. (@soymarianaavila)

“Nuestra pareja, que era la número 13, estará de corazón”, dijo Andrea Legarreta , quien aclaró que no se agregará otra pareja en el concurso.

Por lo tanto, Las Estrellas Bailan en Hoy tendrá solo 12 parejas.

La muerte de Fede Dorcaz coincidió con la revelación del elenco completo del reality de baile.

Los conductores del programa Hoy lamentaron la muerte de Fede Dorcaz y le enviaron mensajes de apoyo a Mariana Ávila.

Las Estrellas Bailan en Hoy quiere rendirle un homenaje a Fede Dorcaz al no sustituirlo , aunque no se descarta que más adelante se integren más famosos al proyecto.

Mariana Ávila y Fede Dorcaz eran pareja desde enero de 2024 (Especial)

Mariana Ávila buscó a Fede Dorcaz minutos antes de su muerte

Al inicio de la investigación por la muerte de Fede Dorcaz se manejó que se había tratado de un asalto.

Con el avance en las pesquisas se determinó que se pudo tratar de un ataque directo contra el también actor argentino.

Mariana Ávila estaba tratando de comunicarse con Fede Dorcaz minutos antes de su muerte, pero no lo logró.

Horas después de la muerte de Fede Orcaz, su novia fue informada del suceso.