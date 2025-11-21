El triunfo de Fátima Bosch de 25 años de edad, en Miss Universo 2025 llevó a la prensa a cuestionarle a Kevin Álvarez sobre su exnovia, pero su reacción dejó impactado a todos.

A dos años de que Fátima Bosch y Kevin Álvarez terminaran, el tema de su romance volvió a resurgir, pero parece que al jugador del Club América no le agrada el tema.

Kevin Álvarez es cuestionado sobre el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Fátima Bosch se convirtió en la cuarta en llevar la corona de Miss Universo a México, pero esto solo le revivió su relación con Kevin Álvarez, pero ¿qué dijo él?

Más allá de felicitar a Fátima Bosch por ganar Miss Universo 2025, parece que la relación no terminó muy bien luego de que el futbolista evitara hablar de su ex.

Un video de Qué buen chisme, fue evidencia de que Kevin Álvarez prefiere no hablar de Fátima Bosch, pues recurrió a cubrirse cuando escuchó el nombre de la Miss Universo 2025.

Asimismo, el futbolista prefirió subirse a su vehículo a pronunciar una felicitación para su exnovia, aunque han pasado al menos dos años de que terminaron.

La razón por la que Fátima Bosch y Kevin Álvarez habrían terminado

Kevin Álvarez prefirió no pronunciarse sobre la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y es que su romance no habría tenido un fin amistoso.

Aunque su romance no fue realmente público pues se conocía poco de la relación, en aquel 2023 el más famoso era Kevin Álvarez.

Sin embargo, en diversas transmisiones de Twitch con jugadores del Club América, fans cuestionaban al jugador sobre su ruptura con Fátima Bosch.

Entre los rumores estaba que el enfoque de él en el fútbol y el de ella en los certámenes de belleza hizo que su relación fuera cada vez más difícil por la distancia.

Por otra parte, se hablaba de que Kevin Álvarez terminó a Fátima Bosch porque los padres de ella no le permitían tener salidas tan a menudo con el futbolista, lo que terminó por molestarle.

Usuario habla de la ruptura de Kevin Álvarez con Fátima Bosch antes de Miss Universo 2025. (@BellaIndirecta)

Pese a que actualmente Kevin Álvarez y Fátima Bosch son muy conocidos a nivel internacional, ninguno ha prestado atención a dar explicación sobre el romance que tuvieron en el pasado.