Andrés Tovar confirmó que Maite Perroni -de 42 años de edad-no regresará a RBD por presuntos abusos y robos ocurridos en la agrupación.

Luego de críticas en redes sociales, Andrés Tovar -de 42 años de edad- defendió a Maite Perroni, destacando su trayectoria profesional y su nueva faceta como mamá.

Maite Perroni no regresará a RBD porque hubo “abuso, robos y malos tratos”, acusa Andrés Tovar

Andrés Tovar confirmó que Maite Perroni no regresará a futuros proyectos con RBD debido a “abuso, robos y malos tratos” ocurridos durante la gira de 2023.

A través de su cuenta en X, Andrés Tovar escribió un extenso mensaje para hablar de la controversia en torno a RBD.

“Maite ama RBD, ama la música de RBD y a los fans de RBD, pero en un proyecto en el que haya abuso, robos y malos tratos, no va a participar, pues sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama y que a ella por ser parte, le corresponde.” Andrés Tovar

RBD (@rbd_musica / )

Andrés Tovar señaló que aunque Maite Perroni ama a RBD y a sus fans, no participará en proyectos donde existan abusos o irregularidades financieras.

Además, declaró que los valores de Maite Perroni están por encima de cualquier recurso económico, pese a que pierda un proyecto musical que le apasiona.

La gira de reencuentro de RBD, Soy Rebelde Tour 2023, enfrentó varios problemas, como el desvío de dinero.

Hubo demandas legales contra su exmánager, Guillermo Rosas, por incumplimiento de contrato, abuso de confianza e irregularidades financieras.

Además, surgieron tensiones y distanciamientos entre los miembros de RBD, especialmente entre Anahí y otros integrantes.

RBD, agrupación. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Andrés Tovar sale en defensa de la trayectoria profesional de Maite Perroni

Andrés Tovar aprovechó para destacar los éxitos de Maite Perroni a lo largo de su carrera profesional.

Recordando que, aunque no ha lanzado nueva música en varios años, las canciones de Maite Perroni todavía suman millones de reproducciones.

También señaló que los proyectos de actuación de Maite Perroni permanecen entre lo más popular en plataformas de streaming.

Andrés Tovar recalcó que actualmente Maite Perroni está centrada en su etapa de mamá, anteponiendo su vida personal a cualquier conflicto profesional.

“En la música: ella sola tiene billones de vistas de su propia música, (aún cuando hace muchos años que no saca un tema nuevo, sigue en los primeros lugares en plataformas). En la actuación, sus telenovelas y sus series en plataformas como Amazon y Netflix, siguen entre las más vistas por millones con primeros lugares actualmente en todo el mundo. Andrés Tovar

Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar (Instagram/@maiteperroni)

Andrés Tovar destapa demandas en curso

Andrés Tovar también hizo referencia a su vida privada y a conflictos legales del pasado.

El productor de televisión confirmó que existen demandas en curso por derechos de autor y difamación, tanto en México como en Brasil.

Asimismo, Andrés Tovar ha obtenido resoluciones legales contra periodistas por emitir comentarios ofensivos.

Un influencer de Brasil por difamación y un paparazzi por invadir propiedad privada.

No es un tema de dinero, es un tema de respeto y vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Seguro ahora van a alegar libertad de expresión. Bueno, pues su libertad termina donde empieza mi derecho." Andrés Tovar