Alfonso Herrera -de 41 años de edad- sorprendió al compartir una foto junto a Maite Perroni y Anahí durante su etapa en RBD.

El gesto se da en medio de la polémica que gira entorno a Maite Perroni -de 42 años de edad- al confirmar que no regresará a RBD ni Rebelde.

Alfonso Herrera revive los mejores años de Maite Perroni en RBD

De manera inesperada, Alfonso Herrera revivió los mejores años de RBD al compartir una foto con Maite Perroni y Anahí.

“Póngale nombre a la foto”, escribió Alfonso Herrera en su nueva publicación de Instagram.

Alfonso Herrera detalló que la foto se dio en medio de una de las giras de la agrupación hace bastantes años.

La publicación de Alfonso Herrera llegó tras el mensaje de Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, sobre los abusos y malos tratos en la gira de RBD en 2023.

Como era de esperarse, la foto generó reacciones positivas entre los fans de Anahí y Maite Perroni.

Los seguidores afirman que esto es una sutil alusión para que las cantantes superen los conflictos y se enfoquen en los buenos recuerdos.

Como se sabe, ha habido un distanciamiento entre algunos miembros de RBD después de su reciente gira Soy Rebelde Tour.

Esto derivado del mal manejo financiero de la gira y la gestión de su representante, Guillermo Rosas, quien fue acusado de fraude.

RBD, agrupación. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Maite Perroni no regresará a RBD, asegura su esposo Andrés Tovar

Andrés Tovar salió en defensa de Maite Perroni luego de la controversia que gira entorno al distanciamiento de RBD.

El productor de televisión confirmó que Maite Perroni no regresará a los proyectos musicales de RBD.

Esto debido a “abuso, robos y malos tratos” ocurridos durante la gira de 2023.

“Maite ama RBD, ama la música de RBD y a los fans de RBD, pero en un proyecto en el que haya abuso, robos y malos tratos, no va a participar, pues sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama y que a ella por ser parte, le corresponde.” Andrés Tovar

En octubre de 2024, RBD ganó la demanda en contra de su exmanager Guillermo Rosas , a quien acusaron de incumplimiento de contrato.

Sin embargo, la ruptura de los integrantes se ha hecho evidente en redes sociales.