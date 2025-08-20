Maite Perroni, actriz mexicana y esposa de Andrés Tovar sufrió maltrato en RBD.

La relación entre algunos ex integrantes de RBD se ha visto afectada por problemas legales por la gira Soy Rebelde Tour en 2023.

¿Quién es Maite Perroni?

Maite Perroni es una de las artistas más queridas y talentosas de la televisión mexicana.

Maite Perroni salto a la fama en 2004, luego de formar parte de la icónica novela juvenil Rebelde interpretando a Lupita Fernández.

Maite Perroni, actriz. (@MaitePerroniPaginaOficial)

El éxito del melodrama dieron como resultado el grupo musical de RBD, que conquistó no solo a México, sino a varios países de habla hispana.

En 2013, luego de varios años, comenzó su carrera solista con el álbum Eclipse de luna.

No obstante, Maite Perroni decidió demostrar su talento para la actuación en novelas, películas y series.

¿Que edad tiene Maite Perroni?

Maite Perroni nació un 9 de marzo de 1983, y en la actualidad tiene 42 años de edad.

Maite Perroni, actriz. (Isaac Esquivel Monroy / Cuartoscuro)

¿Quién es el esposo de Maite Perroni?

Maite Perroni esta casada con el productor de televisión Andrés Tovar.

La pareja se casó en octubre del 2022, en una boda de ensueño realizada en Valle de Bravo.

La historia de amor de Maite Perroni y Andrés Tovar ha sido salpicada por una supuesta infidelidad del productor a su pareja Claudia Martín.

Andrés Tovar y Maite Perroni (@maiteperroni)

¿Qué signo zodiacal es Maite Perroni?

Maite Perroni pertenece al signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Maite Perroni?

Maite Perroni tiene una hija llamada Lía fruto de su matrimonio con Andrés Tovar.

La pareja, le dio la bienvenida a su primer hija en mayo 2023.

¿Qué estudió Maite Perroni?

Maite Perroni estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

¿En qué ha trabajado Maite Perroni?

Maite Perroni ha trabajado como actriz, cantante, productora, y empresaria.

Maite Perroni es conocida por sus trabajos en telenovelas y series de televisión como:

Cuidado con el ángel

La gata

Triunfo del amor

Mi pecado

Antes muerta que Lichita

Oscuro deseo

El juego de las llaves

Triada

Maite Perroni (@maiteperroni / Instagram )

Maite Perroni no regresará a RBD porque hubo “abuso, robos y malos tratos”

Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni abordo la polémica entorno al distanciamiento de los ex integrantes de RBD.

A pesar que hace unos meses se rumoraba que la agrupación se volvería a reunir, en medio de problemas legales, esto no ocurría.

Andrés Tovar confirmó que Maite Perroni no regresará a futuros proyectos con RBD debido a “abuso, robos y malos tratos”.

“Maite ama RBD, ama la música de RBD y a los fans de RBD, pero en un proyecto en el que haya abuso, robos y malos tratos, no va a participar, pues sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama y que a ella por ser parte, le corresponde.” Andrés Tovar

Andrés Tovar recurrió a su cuenta de X para defender a Maite Perroni de algunas críticas en redes sociales.

Aunque mencionó en la publicación que Maite Perroni ama la agrupación y a sus fans.

No regresará a un proyecto musical donde sus valores sean puestos en juego, ya que están por encima de cualquier recurso económico.

El distanciamiento entre Maite Perroni y algunos integrantes de RBD sucedió luego de su exitosa gira Soy Rebelde Tour.