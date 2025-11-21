Fue por medio de sus redes sociales que la actriz Maite Perroni -de 42 años de edad- decidió alzar la voz en contra de las críticas que ha recibido por su cuerpo.

“Aunque no lo digamos, todos hemos luchado con la báscula.<b> </b>Hemos tratado de cambiar a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado a la sociedad, y nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad". Maite Perroni

La también cantante y miembro de RDB dijo estar enfocada en la crianza de su hija Lía, pero no pudo evitar sorprenderse por lo comentado que se volvió un tema tan personal.

“Y eso que no me vieron cuando pesaba 94″, responde Maite Perroni

En su video, Maite Perroni comenzó por hablar de la forma en la que usuarios en redes se han referido a ella y comentado su actual peso.

“Hola, soy Maite Perroni y peso 72 kilos”, inició en el video para posteriormente agregar con sarcasmo que antes pesaba 94 kilos.

Maite Perroni (Agencia México)

En una primera crítica, la actriz y cantante cuestionó que se hable de su físico y no de los problemas de México y el mundo .

Defendiendo que para ella el tema de su físico no lo tiene presente debido a que tiene otras prioridades a nivel personal y familiar.

Sin embargo, decidió dejar un mensaje al respecto, más que nada porque, asegura, no quiso guardar los ataques que le han estado llegando ni victimizarse.

Maite Perroni reconoció que todas las personas, en algún momento de sus vidas, han tenido que lidiar con la presión de encajar en diversos estándares.

Situaciones que, lamenta, llevan a la insatisfacción de uno mismo por buscar que el valor de uno mismo venga del físico.

Finalmente, Maite Perroni envió un mensaje de amor propio al expresar agradecimiento por su cuerpo y por permitirle llevar una vida sana y plena.

“Yo decido abrazar mi cuerpo y agradecerle por haberme traído hasta aquí,<b> </b>por darme la fuerza para dar vida y poder atravesar todos los procesos y cambios y transformaciones que con ello conlleva, y eso me hace hoy sentirme más real y más feliz". Maite Perroni