“¡RBD va a ser para siempre!” dijo Maite Perroni de 42 años de edad, para después confirmar que el documental de RBD existe, pero el gran impedimento para sacarlo es que ni se hablan.

Mucho se ha dicho sobre las diferencias que existen entre los integrantes de RBD y es que esta distancia influiría en que el documental no salga a la luz y mucho menos el en vivo.

La actriz y cantante Maite Perroni acudió al lanzamiento del EP de Christian Chávez de 41 años de edad, como muestra de apoyo y amistad, pero ¿y qué pasa con RBD?

En una entrevista mostrada por El Fernan, Maite Perroni habló sobre la experiencia que le dejó RBD, confirmando que la agrupación se queda en su corazón por todo lo que vivió.

Sin embargo, la especulación de las diferencias que existen entre los integrantes de RBD es cada vez más grande porque ahora sí se confirmó que están distanciados.

Y es que Maite Perroni dijo que en el Soy Rebelde Tour se grabó un documental de RBD y el concierto en vivo del show, pero para que salga a la luz podría pasar mucho tiempo.

Aludiendo a que el documental de RBD ya está hasta listo, Maite Perroni compartió “están ahí”, para luego dejar ver que no hay fecha para que sea estrenado.

“El documental y el en vivo existen, son dos proyectos audiovisuales que se trabajaron desde el origen del tour hasta su conclusión, están ahí y no sabemos que vaya a suceder con ellos, tendrá que tomarse el tiempo que se tenga que tomar para saber qué va a suceder con la vida de estos proyectos, pero existen, ahí están”.

Esto debido a que según Maite Perroni no existe conversación alguna entre los integrantes de RBD, por lo que el lanzamiento del documental no es un tema que se haya hablado.

Por ello, explicó que así como el documental de RBD puede ser estrenado en un momento inesperado, también puede que nunca vea la luz.

“No hay conversación [entre los RBD] entonces no hay ni sí ni no, solo ahí está. Sí puede suceder o no, la vida dirá”.

Maite Perroni, actriz.