Dulce María -de 39 años de edad- es foco de atención tras las acusaciones del esposo de Maite Perroni sobre los presuntos malos tratos y robos en RBD.

Quien afirmó que su esposa Maite Perroni sí sufrió abusos y otras anomalías durante la gira Soy Rebelde Tour.

“Yo soy una persona de paz, ¿no? Bueno, trato de estar siempre bien con toda la gente. No me gusta el conflicto, no me gusta pelear, no me gusta en absoluto. Yo no tengo conflicto con nadie. Paco Álvarez

Paco Álvarez alzó la voz por su esposa Dulce María y procuró mantenerse al margen de la polémica entre RBD.

A pesar de que no entró en detalles sobre los malos tratos que sugiere Andrés Tovar, dio a entender que ni a él ni a Dulce María les gusta entrar en conflicto.

Al respecto, Paco Álvarez destacó la forma en la que Dulce María está enfrentando los conflictos en RBD.

“Ella nunca ha buscado el conflicto. O sea, ella siempre está pensando en positivo, siempre está tratando de sumar a su vida lo mejor.” Paco Álvarez

Dulce María prefiere mantener las recuerdos bonitos que vivió a lado de sus compañeros del grupo.

Tras el escándalo de fraude de su exmánager, Guillermo Rosas, la agrupación ha quedado dividida.

Las causas principales han sido una demanda presentada por algunos miembros contra su exmanager para exigir cuentas claras.

Anahí y Dulce María optaron por no hacerlo, lo que provocó la formación de dos bandos dentro de RBD.

¿El documental de RBD saldrá a la luz? Esto se sabe

Paco Álvarez también aclaró que no tiene ninguna relación con la producción del documental sobre la gira de RBD.

Destacó que los integrantes son los dueños del proyecto, por lo cual ellos tienen la última decisión sobre su lanzamiento.

“No, para nada. O sea, los productores son ellos. Ellos son los dueños del producto, contrataron a un director. Ahí la verdad es que yo, o sea, ellos y el director son los que tenían como, digamos, lo estaban viendo. Ayudé en un principio a que las cosas se dieran, ¿no?" Paco Álvarez

RBD tendría un documental sobre su gira de reencuentro Soy Rebelde Tour.

Pero, su estreno está en pausa debido a las diferencias internas de los cinco integrantes del grupo.