Milo J se presenta el sábado 6 de junio en el Palacio de los Deportes. Aquí te decimos a qué hora termina su concierto.

A continuación, te mostramos los horarios que debes tomar en cuenta acudes al conciertos de Milo J en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:30 pm

Inicio del concierto: 8:00 pm

Lugar: Palacio de los Deportes

Duración: 2 horas y media

Telonero: no confirmado

¿A qué hora termina el concierto de Milo J en el Palacio de los Deportes?

Se estima que el concierto de Milo J dure más de dos horas, por lo que podría terminar a las 11:00 de la noche.

El Palacio de los Deportes se ubica en Añil número 667, colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco.

La estación de Metro más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la Línea 9.

Milo J logró sold out en su concierto en el Palacio de los Deportes, por lo que ya no hay boletos disponibles en Ticketmaster .

Milo J promete sorpresas para sus fans de CDMX

El cantante argentino Milo J se presentó en Monterrey el pasado 2 de junio, por lo que sus fans regios revelaron algunas sorpresas.

Milo J inició su concierto 15 minutos tarde, por lo que es posible que se presente en el Palacio de los Deportes a las 8:15 de la noche.

Los fan regios de Milo J mencionaron que cantó todas las canciones de su último álbum “La vida era más corta” y otras como:

M.A.I

El Bolero

Fruto

Milagrosa

Rara vez

Además de que Milo J incluyó su sesión con BZRP Music Sessions #57.

Fans también lamentaron que Milo J no llevó a Agárrate Catalina, la murga uruguaya que le ha dado un toque especial a sus presentaciones.