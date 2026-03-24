Lupita Jones y Andrea Meza respondieron a Fátima Bosch por no recomendar participar en concursos de belleza si no se tiene un propósito claro.

Durante el programa La Mesa Caliente, Lupita Jones y Andrea Meza, ex Miss Universo, mencionaron que Fátima Bochs denosta el trabajo de otras representantes de este certamen.

Lupita Jones se va contra Fátima Bosch por minimizar el trabajo de Miss Universo

Fátima Bosch sorprendió a muchos tras mencionar en un foro de mujeres en El Salvador, que no recomendaba participar en concursos de belleza como Miss Universo sin tener un propósito y proyecto que ayude a los demás.

Lupita Jones se tomó personal estas palabras, pues cree que Fátima Bosch minimizó el trabajo de otras Miss Universo y asegura que todas han dejado un legado.

“No te metes a un concurso de belleza para que te digan que eres muy bonita, ya lo eres. Métete a un concurso de belleza para darle un sentido valioso de peso a lo que tu hagas y que tu imagen sirva para promover eso” Lupita Jones

La ex dirigente de Miss Universo asegura que el propósito de Miss Universo no es solo elegir a la más bella, también se busca difundir temas de importancia y ayudar al prójimo.

“Eso lo hacemos todas mi reina. No se te olvide que antes de ti habemos muchas que también hemos dejado un legado importante” Lupita Jones

Lupita Jones cerró su discurso con contundentes palabras contra Fátima Bosch, reiterando que otras reinas de Miss Universo han dejado un legado en el mundo.

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz)

Andrea Meza cree que Fátima Bochs necesita que la asesoren

Los comentarios sobre Fátima Bosch continuaron y Andrea Meza, Miss Universo 2020, expresó que la actual reina de belleza necesita que la asesoren.

Halagó que Fátima Bosch saliera aclarar el verdadero objetivo de sus palabras, pues explicó que quienes desean participar en un certamen deben tener inteligencia emocional y temple.

“Me da gusto que ella haya salido a dar esta declaraciones, aclarando lo que ella quiso decir en este momento (…) yo lo que creo que le hace falta a la organización de Miss Universo es estructura como para que ella tenga un acompañamiento más fuerte” Andrea Meza

Andrea Meza (@andreamezamx / Instagram)

Andrea Meza cree que Fátima Bosch ha sido criticada desde que participó en Miss Universo y eso la ha llevado a tener respuestas contundentes.

Por lo que necesita que Miss Universo la asesore y acompañe mejor.

Fátima Bosch ha mencionado que su reinado como Miss Universo busca crear consciencia y ayudar en causas sociales que muestren el verdadero objetivo de los certámenes de belleza.