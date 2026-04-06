La Miss Universo Fátima Bosch respondió a las críticas de Lupita Jones, quien ha cuestionado su desempeño como reina de belleza y aseguró que aún le falta “por aprender”.

Bosch negó que Lupita Jones le tenga envidia y afirmó que recibe las observaciones “desde la humildad”, siempre con respeto hacia la exdirectora de Mexicana Universal.

“Acepto la crítica desde la humildad”. Fátima Bosch, Miss Universo

Aunque Jones ha señalado incluso su cercanía con los fans, Bosch reiteró que su reinado busca ayudar a las personas y envió sus mejores deseos a la exreina mexicana.

Fátima Bosch no cree que Lupita Jones le tenga envidia

Las críticas de Lupita Jones a Fátima Bosch han provocado se señale a la ex reina de belleza de envidiosa.

Fátima Bosch no cree que Lupita Jones le tenga envidia y toma sus palabras como una manera de mejorar sus fallas.

“Debes saber cuándo la crítica es verdad o no. Entonces no puedes tomar la opinión de los demás y hacerla tuya, hagas las cosas bien o hagas las cosas mal, siempre habrá opiniones sobre tu persona” Fátima Bosch, Miss Universo

La Miss Universo mencionó que siempre respetará a Lupita Jones y le envió sus mejores deseos.

“Yo no creo que ella se preste (Lupita Jones) a estar teniendo envidias ni nada de eso. Yo la verdad siempre todo mi cariño y respeto para ella”, expresó Fátima Bosch.

Lupita Jones (@lupjones / Twitter)

Lupita Jones ha criticado a Fátima Bosch hasta por su cercanía con las personas

Fátima Bosch ha sido clara desde que asumió la corona de Miss Universo, quiere que su reinado ayude a las personas y no aconseja a otras jóvenes a participar en concursos de belleza.

Lupita Jones ha criticado a Fátima Bosch por su postura y hasta por bailar con sus fans.

Así ocurrió en diciembre de 2025, pues Lupita Jones pidió a Fátima Bosch que “respetara su investidura” tras bailar en el Carnaval de Tabasco.

La directora de Mexicana Universal señaló que Miss Universo “no era la flor más bella de Tabasco”, por lo que Fátima Bosch debía ser más mesurada con su actuación.

Estas palabras hicieron que fans de Fátima Bosch acusar a Lupita Jones de “envidiosa” y le recordaron que ella ya no era parte de Miss Universo.