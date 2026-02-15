Fátima Bosch -de 25 años de edad- confesó extrañar a su familia al punto de que cada vez que tiene tiempo, hace planes que incluyen a todos los miembros.
Por lo que ahora que Fátima Bosch se encuentra en México, organizó una cena por San Valentin, ya que no es lo mismo convivir físicamente a contactarlos por FaceTime, lo que últimamente ha hecho por su apretada agenda.
Debido a que fue ella quien se encargó de organizar la decoración, en tono de broma pidió a su hermano Bernardo priorizar su evento y hacer a un lado a la novia, si es que tiene.
“Pedí unos globitos de corazón y no me importa qué tengan que hacer. Bernardo, deja a las novias que tengas, si es que tienes, bueno, yo no debería haber dicho eso”Fátima Bosch
La Miss Universo 2026 intentó reparar la situación, pero la empeoró al llamar a su hermano “tóxico”.
Y es que los conductores de Sale el Sol le preguntaron cómo es de cuñada.
Ante esto, la propia aseguró ser muy cool, contrario a su hermano Bernardo, de 28 años de edad.
“Yo soy muy cool... Yo me hago best friend de, o sea, mis cuñadas, pero él es un tóxico... El niño que me voltee a ver, mi hermano es como: ‘Elegiste el camino equivocado’”Fátima Bosch
Fátima Bosch no tiene tiempo para el amor
Otro tema que hizo ruido fue el del amor, terreno del que Fátima Bosch prefiere alejarse.
“No, ahorita qué flojera”, dijo Fátima Bosch al ser cuestionada sobre su estado civil. Dejando claro que está soltera y así se mantendrá este 2026, declaró:
“No tenemos tiempo para andarnos enamorando”Fátima Bosch
Hombres que deseen conquistar el corazón de la modelo tendrán que hacer casting el próximo año, bromeó la propia, quien hoy se dedica a la filantropía y a cumplir compromisos sociales.