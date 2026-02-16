El 15 de febrero de 2026, Fátima Bosch de 25 años de edad, se presentó en el Desfile de las Flores y las Frutas en Ambato, Ecuador, pero su recorrido se vio interrumpido por un problema de salud.

Videos captaron el momento en que la Miss Universo 2025 se desvaneció arriba de su carro alegórico, lo que llevó a su personal a movilizarse en su auxilio.

Fátima Bosch se descompensa en desfile de Ecuador

La tabasqueña Fátima Bosch se presentó en el Desfile de las Flores y las Frutas en Ecuador. Sin embargo, durante su recorrido la miss universo sufrió una descompensación.

Videos de los asistentes al desfile mostraron cómo la modelo ceñida en un vestido verde estaba saludando a los ecuatorianos cuando se tomó del barandal de resguardo del carro alegórico y se sentó abruptamente.

Enseguida, una asistente se acercó a Fátima Bosque y entanblaron una conversación, al mismo tiempo que un miembro de su seguridad se mantenía atento a lo que platicaban.

La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo, no terminó su participación en un desfile en la ciudad de Ambato, Ecuador, después de mostrar signos de debilidad para mantenerse en pie.



No se tiene información oficial de su estado de salud y en el país sudamericano no se reporta algún… pic.twitter.com/nMLqRMV2Ys — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 16, 2026

Según algunos medios locales, Fátima Bosch recibió atención arriba del carro alegórico, pues le brindaron agua además de otras medidas.

Asimismo, estos han argumentado que seguramente la Miss Universo 2025 tuvo la descompensación por la altura que tiene Ambato siendo 2.577 metros al nivel del mar.

¿Cuál es el estado de salud de Fátima Bosch? Ella misma lo aclara

Fátima Bosch sufrió una descompensación en su visita al desfile en Ecuador, pero ¿cuál es su estado de salud actual?

La preocupación sobre lo que le pasó a Fátima Bosch se desató, pero la Miss Universo 2025 ya aclaró cómo se encuentra actualmente.

Por Instagram Stories, la modelo compartió que el motivo por el que se desvaneció en Ecuador fue “agotamiento”. Sin embargo, está bien.

“El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento. Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programa con responsabilidad”. Fátima Bosch, Miss universo.

Asimismo, agredeció la preocupación y el afecto que le dieron al participar en el desfile de Ecuador.