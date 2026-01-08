La tarde de este miércoles 7 de enero tuvo lugar el encuentro entre la Miss Universo 2025, Fátima Bosch con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel.

“Tuvimos una enriquecedora plática acerca de los derechos de las mujeres y niñas, y muchos otros temas que hoy en día nos competen a todas las mujeres. Fátima Bosch, Miss Universo 2025

La reunión entre Fátima Bosch y Yasmín Esquivel fue compartida por la ganadora del certamen en su perfil de Instagram, en donde a su vez compartió fotografías del encuentro y los temas que trataron.

Fátima Bosch mantuvo reunión con Yasmín Esquivel, ministra de la SCJN; de esto hablaron

Tal como compartió Fátima Bosch, este miércoles 7 de enero mantuvo una reunión con Yasmín Esquivel desde la SCJN, con quien habló temas que competen a todas las mujeres hoy en día.

Entre ellos, los derechos de las mujeres y niñas, a lo cual, Fátima Bosch agradeció a Yasmín Esquivel por compartir su conocimiento con las nuevas generaciones.

La ministra Yasmín Esquivel reposteó la publicación de la Miss Universo 2025, pero no añadió nada sobre la reunión con Fátima Bosch.

Acorde con lo explicado por Fátima Bosch, la reunión tuvo lugar en la SCJN, presumiblemente en la oficina de la ministra, sin embargo, no especificó si charló con otro ministro.

Reunión entre Yasmín Esquivel y Fátima Bosch (Fátima Bosch vía X)

Fátima Bosch dedicó su mensaje en Miss Universo 2025 a los derechos de las mujeres

Fue en la final de Miss Universo 2025 que Fátima Bosch dedicó un mensaje a los derechos de las mujeres y niñas, a quienes resaltó que la auténtica belleza está en sus almas y les recordó que son suficiente.

Tal como resaltó Fátima Bosch, las mujeres y niñas no deben tener miedo de ser ellas mismas pese a los estereotipos que ha establecido la sociedad todavía hoy en día.

Por lo que la todavía finalista mencionó que las mujeres o las niñas no deben cambiar quienes son ya que todas son especiales.