Fátima Bosch generó polémica tras no recomendar que las niñas y jóvenes participen en certámenes, pero ella aclara su comentario sobre Miss Universo.

Durante su participación en un foro sobre mujeres en El Salvador, Fátima Bosch fue cuestionada sobre qué le aconsejaría a quienes quienes quieren participar en Miss Universo.

“Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un corcuso de belleza, la verdad, yo soy sincera” Fátima Bosch

Fátima Bosch aclara sus palabras sobre Miss Universo en foro sobre la mujer

El discurso de Fátima Bosch continuó, mencionando que las funciones de Miss Universo dependen de quien tenga la corona y el propósito que aplique durante su “reinado”.

“Si tienes un proyecto importante y quieres darle visibilidad, entonces adelante”, mencionó Fátima Bosch sobre cómo debería ser la gestión de una Miss Universo.

Como era de esperarse, las palabras de Fátima Bosch provocaron polémica, pues hay quienes vieron sus comentario como una denostación al trabajo de otras Miss Universo.

Fátima Miss, ganadora de Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz)

Fátima Bosch aclaró que sus palabras se referían a lo complicado que puede ser para una joven estar en un certamen de belleza.

Pues se requiere preparación, inteligencia emocional, temple y un propósito profundo.

La actual Miss Universo mencionó que su intención no era desvalorizar a la organización y su trabajo.

“Mi intención jamás fue desvalorizar este camino. Resaltó que es una experiencia que requiere preparación” Fátima Bosch

Fátima Bosch asegura que su comentario no fue para desalentar a las futuras aspirantes a Miss Universo, pero aclara que hay exigencias y responsabilidades.

Gobierno del Pueblo reconoce a Fátima Bosch como orgullo tabasqueño (Cortesía)

Este fue el comentario de Fátima Bosch sobre Miss Universo que causó polémica

Fátima Bosch habló en el foro de mujeres en El Salvador, sobre como los certámenes de belleza no están preparados para mujeres reales.

Expresó que este tipo de concursos no están acostumbrados a mujeres con voz y que no entran dentro de sus estándares de belleza.

Este comentario fue visto como una crítica a Miss Universo, quien prometió ser inclusivo, pero se sigue guiando por estándares lejos de las mujeres reales.

Fátima Bosch menciona que las futuras concursantes deben buscar abolir el actual panorama de Miss Universo y tener un proyecto que esté enfocado a ayudar a las mujeres y la humanidad.