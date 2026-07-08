La presidenta Claudia Sheinbaum, respondió a los dichos hechos por Eduardo Feinmann donde externa su odio hacia los mexicanos.

Sheinbaum explicó que a su creer Eduardo Feinmann no puede ser catalogado como periodista, sino ‘seudoperiodista’ o simplemente “una persona”, cuyas palabras son “indignantes”.

Claudia Sheinbaum ve a Eduardo Feinmann como la derecha extranjera y lo relaciona con Ricardo Salinas Pliego

La presidenta de México fue cuestionada en la conferencia del pueblo de hoy 8 de julio de 2026, sobre el pronunciamiento de Eduardo Feinmann sobre los mexicanos.

La mandataria además de calificar a Feinmann como “una persona, seudoperiodista, un personaje”, explicó que es la representación de la derecha extranjera.

Esto debido a que Sheinbaum recordó que cuando el argentino difundió el rumor tras el partido México vs Ecuador, fue Ricardo Salinas Pliego uno de los que compartió su publicación como símbolo de confirmación.

Claudia Sheinbaum sostuvo que eso fue una mentira y que la misma selección de Ecuador rechazó los dichos de Feinmann.

Sin embargo, la presidenta hizo principal hincapié en que tanto Ricardo Salinas Pliego como Eduardo Feinmann son la representación de la derecha, argumentando que “la transitividad es directa”, siendo la derecha extranjera quien pronuncia su odio por México lo que terminaría en el mismo resultado por la derecha mexicana.