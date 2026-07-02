Eduardo Feinmann es un periodista, conductor radial y televisivo argentino, además de abogado. Se ha desarrollado en medios de comunicación de gran alcance en Argentina, donde participa como conductor y analista político en espacios de radio y televisión.

En 2026, generó controversia luego de que en su programa de Radio Mitre afirmara como cierto el rumor de que un cartel de México habría amenazado a cinco jugadores ecuatorianos.

¿Quién es Eduardo Feinmann?

Eduardo Feinmann es un periodista y abogado argentino con una amplia trayectoria en radio, televisión y prensa digital, especialmente enfocado en temas de política y actualidad.

Inició su carrera en 1989 como reportero de exteriores en el programa de Santo Biasatti en Radio Del Plata, etapa en la que comenzó a formarse en el oficio periodístico y posteriormente se desempeñó como columnista antes de consolidarse como conductor.

En su carrera también fue columnista político en el programa El oro y el moro, conducido por Oscar “El Negro” González Oro en Radio 10, y posteriormente condujo el programa Dicho y Hecho en la misma emisora.

Eduardo Feinmann es periodista, conductor y abogado argentino. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Eduardo Feinmann?

Eduardo Feinmann tiene 67 años, ya que nació el 31 de octubre de 1958 en Buenos Aires, Argentina.

¿Eduardo Feinmann tiene pareja?

Sí. Mantiene una relación con Lucía Auat, abogada oriunda de Santiago del Estero, con quien ha sido vinculado públicamente desde 2017.

¿Qué signo zodiacal es Eduardo Feinmann?

Eduardo Feinmann es Escorpio, ya que nació el 31 de octubre. Este signo se asocia con la intensidad, la determinación y un carácter reservado.

¿Eduardo Feinmann tiene hijos?

Sí, tiene una hija con Lucía Auat, según la información difundida en coberturas de prensa sobre su vida personal.

¿Qué estudió Eduardo Feinmann?

Eduardo Feinmann estudió la carrera de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires, formación que ejerció de manera inicial antes de dedicarse por completo al periodismo.

¿En qué ha trabajado Eduardo Feinmann?

Eduardo Feinmann es conocido principalmente por su labor como periodista, conductor y panelista en medios argentinos, con una extensa trayectoria en radio y televisión centrada en política y actualidad.