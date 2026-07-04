Citlalli Hernández acusó que Eduardo Feinmann y Ricardo Salinas Pliego son “odiadores de México”, luego de que trascendiera una fotografía juntas tras las acusaciones del periodista a la selección mexicana.

El periodistas Eduardo Feinmann difundió que familiares de los jugadores de Ecuador recibieron amenazas del narcotráfico previo al partido a fin de influir en los resultados del Mundial 2026:

“Quieren a toda costa que México salga campeón del Mundial”. Eduardo Feinmann

Citlalli Hernández critica relación de Feinmann y Salinas Pliego; “Cuidado con los odiadores de México”

Citlalli Hernández lanzó una advertencia sobre la relación entre Feinmann y Salinas Pliego: “Cuidado con los odiadores de México”, escribió en sus redes sociales junto a una crítica a la ultraderecha.

Citlalli Hernández critica relación de Feinmann y Salinas Pliego (Captura de pantalla)

La morenista señaló que la relación entre Feinmann y Salinas Pliego es una prueba de cómo opera la red internacional de desinformación de la ultraderecha, que ocupa bots y divulga noticias falsas.

De acuerdo con Citlalli Hernández, Feinmann inventó las amenazas a la selección de Ecuador para “alimentar una narrativa falsa”, al igual que Salinas Pliego ha generado “campañas de odio contra México”.

En su mensaje, Citlalli Hernández sostuvo que no es casualidad que algunas voces internacionales coincidan con personajes que, a su juicio, mantienen una postura permanente de descalificación hacia México.

La controversia se da en medio del debate generado por la derrota de Ecuador, mientras la Federación Ecuatoriana solicitó a la FIFA investigar supuestas irregularidades relacionadas con la seguridad.