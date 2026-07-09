Enrique Ponce podría llevar a juicio a Paloma Cuevas, novia de Luis Miguel, por situaciones relacionadas con la pensión alimenticia de sus hijas.

Han transcurrido 6 años de la separación de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, pero los problemas legales podría iniciar debido a que el torero solicitará una reducción del acuerdo económico.

Enrique Ponce podría llevar a juicio a Paloma Cuevas

El programa español ‘Y ahora Sonsoles’ reveló que Enrique Ponce analiza la posibilidad de llegar al juzgado con Paloma Cuevas para modificar la medidas económicas pactadas en su divorcio en 2020.

Enrique Ponce paga la manutención de sus dos hijas Paloma y Bianca, pero solicita una reducción argumentando que ya no cuenta con los ingresos de hace unos años.

Paloma Cuevas y Enrique Ponce (Agencia México )

El acuerdo de pensión alimenticia de Enrique Ponce sería de miles de euros y se da de manera mensual, pero el torero ya no tendrías las condiciones económicas para cubrirlas.

Además, una de las hijas de Paloma Cuevas y Enrique Ponce ya es mayor de edad.

Enrique Ponce estaría buscando un acuerdo cordial con Paloma Cuevas para evitar llegar a los juzgados, por lo que le proceso judicial podría no realizarse.

Paloma Cuevas es una conocida empresaria y diseñadora española, por lo que no solicitó una compensación económica a su exesposo tras 24 años de matrimonio.

Paloma Cuevas está de viaje con Luis Miguel en medio de un posible pleito legal

Trascendió que Enrique Ponce busca llegar a un acuerdo pacífico con Paloma Cuevas por la pensión de sus hijas, lejos de los jugados y los escándalos.

‘Y ahora Sonsoles’ asegura que Enrique Ponce no busca desentenderse de sus hijas, con quien mantiene un vínculo fuerte.

Enrique Ponce seguiría pagando una pensión alimenticia, pero una cantidad menor.

Mientras tanto, desde mediados de junio trascendió que Paloma Cuevas está de viaje con Luis Miguel en México, tras supuestos problemas de salud del cantante.

Paloma Cuevas no ha reaccionado a los rumores sobre un posible pleito legal con Enrique Ponce y solo compartió una foto en Instagram junto a una de sus hijas.