Luis Miguel habría regresado a México para continuar su recuperación luego de haber recibido el alta médica tras una hospitalización en Nueva York, de acuerdo con información difundida por medios españoles.

Las versiones señalan que el intérprete permaneció internado en el Hospital Mount Sinai de Manhattan después de someterse a una intervención médica considerada delicada, aunque sin detalles oficiales sobre el procedimiento.

Hasta ahora, ni Luis Miguel ni su equipo de representación han emitido comunicados públicos. Sin embargo, distintas publicaciones coinciden en que su evolución habría sido favorable durante las últimas semanas.

Medios españoles reportan evolución favorable del cantante

De acuerdo con la revista Semana, el alta médica de Luis Miguel era inminente tras una supervisión constante encabezada por el reconocido cardiólogo español Valentín Fuster.

Posteriormente, se informó que el cantante ya había abandonado el centro hospitalario donde permaneció bajo observación especializada.

Luis Miguel permanece hospitalizado en Nueva York tras una operación (Eduardo Díaz)

Ambas publicaciones coinciden en que el siguiente paso para el intérprete sería trasladarse a México para continuar su recuperación lejos del foco mediático.

Los reportes indican que el proceso médico evolucionó favorablemente, permitiendo que los especialistas autorizaran su salida del hospital tras varias semanas de seguimiento.

También trascendió que Paloma Cuevas habría permanecido atenta a la situación, alternando estancias entre España y Estados Unidos por compromisos familiares y laborales.

Según las mismas versiones, personas cercanas a Michelle Salas manifestaron preocupación durante la hospitalización, debido a la incertidumbre generada por el estado de salud del cantante.

Hasta el momento, toda la información proviene de medios españoles y fuentes citadas por esas publicaciones. La recuperación de Luis Miguel continúa sin confirmación oficial de representantes.