Bray On es un cantante chileno que ha adquirido una gran popularidad gracias a que ha sido comparado con el mismísimo Luis Miguel.

De nombre Brahiron Chávez, este joven promete ser uno de los grandes talentos musicales de esta generación de música latinoamericana.

¿Quién es Bray On?

Brahiron Patricio Chávez Pérez es un joven cantante originario de la región de Antofagasta, en Chile.

Fue desde temprana edad que Bray On encontró un genuino interés en el arte, especialmente en la música.

Desde que tenía 14 años de edad, Bray On fue parte de grupos locales de género cumbia, misma edad en la que también ganó diversos concursos musicales.

Uno de sus mayores reconocimientos vino en el 2021 cuando participó en Got Talent Chile.

Programa que lo llevó a la grabación de “Beba”, su primer single bajo la firma de Universal Music Chile.

¿Cuántos años tiene Bray On?

Brahiron Chávez nació el 9 de diciembre de 1999; en la actualidad tiene 26 años de edad.

¿Quién es la pareja actual de Bray On?

Hasta el 2024 se sabía que Brahiron Chávez sostenía un noviazgo con Karla Fuentes, una bailarina chilena y creadora de contenido.

Bray On / Brahiron Chávez (Instagram | @bray.onn)

¿Qué signo zodiacal es Bray On?

De acuerdo con la astrología, Brahiron Chávez nació bajo el signo de Sagitario.

¿Quiénes son los hijos de Bray On?

Hasta donde se sabe, Brahiron Chávez no tiene hijos.

¿Qué estudió Bray On?

Se desconoce el grado de estudios o las escuelas en las que Brahiron Chávez haya llevado a cabo su formación profesional.

Bray On / Brahiron Chávez (Instagram | @bray.onn)

¿En qué ha trabajado Bray On?

Brahiron Chávez se ha dedicado enteramente a la música y a la creación de contenido en redes sociales, en torno a su voz y estilo de canto.

Bray On es contactado por Aracely Arámbula por escándalo con Luis Miguel

Cuando el joven Brahiron Chávez se popularizó internacionalmente gracias a las redes sociales, se inició un inesperado escándalo.

Esto debido a que usuarios comenzaron a especular que podría ser un hijo no reconocido de Luis Miguel.

Siendo en el programa chileno Plan Perfecto, donde Bray On reveló que esta situación lo metió en problemas.

De acuerdo con el cantante, recibió mensajes de parte del equipo legal de Luis Miguel, esto para pedirle desmentir los rumores.

Por fortuna para el joven, obtuvo apoyo de quien menos esperaba: Un mensaje de Aracely Arámbula que no quiso hacer público.

Pues se limitó a comentar que saberse respaldado por ella lo hizo sentir mejor en medio del escándalo.

Bray On / Brahiron Chávez (Instagram | @bray.onn)

Bray On ampliamente reconocido en la industria musical

Ciertamente, Brahiron Chávez ha logrado alcanzar un gran reconocimiento por su voz.

Esto ha llevado al joven a que miembros pertenecientes a la industria musical, desde productores hasta otros cantantes, aplaudan su talento.