La salud de Luis Miguel vuelve a ser tema de atención luego de que se revelara que permanece ingresado en un hospital de Nueva York tras someterse a una delicada intervención quirúrgica.

Aunque no se han dado detalles sobre la naturaleza de la operación, fuentes cercanas aseguran que su evolución es favorable y que la recuperación de Luis Miguel avanza según lo previsto.

El cantante de 56 años se encuentra bajo supervisión médica y podría recibir el alta una vez concluido el seguimiento postoperatorio, mientras sus seguidores esperan novedades oficiales.

Luis Miguel fue hospitalizado en Nueva York; no se ha por qué

Tras darse a conocer que Luis Miguel fue hospitalizado en Nueva York tras someterse a una operación, la noticia ha generado una gran inquietud entre sus seguidores, especialmente después de los rumores surgidos durante las últimas semanas acerca de un posible problema de salud.

En mayo, distintas informaciones apuntaban a una supuesta hospitalización de Luis Miguel en Nueva York, aunque entonces personas próximas a su círculo desmintieron aquellas versiones y defendieron que se encontraba en buen estado.

Luis Miguel habría sido hospitalizado (ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM / Fotógrafo Especial)

Ahora, la situación parece más clara, pues diversos medios coinciden en que Luis Miguel se encuentra bajo supervisión médica tras la operación y que no existirían complicaciones que hagan temer por su recuperación.

De hecho, las fuentes consultadas apuntan a que podría recibir el alta cuando los especialistas consideren oportuno concluir el seguimiento postoperatorio.

Mientras continúa el hermetismo sobre los motivos de la intervención hospitalaria de Luis Miguel, ni el cantante ni su equipo han emitido un comunicado oficial, por lo que de momento, la atención se centra ahora en la evolución de su salud al ser uno de los artistas más importantes de la música en español.

De momento los fans y seguidores de Luis Miguel permanecen pendientes de cualquier novedad sobre su estado de salud tras haber sido sometido a una operación en un hospital de Nueva York, de acuerdo a los últimos reportes.