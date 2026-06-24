Diego Boneta no estaba enterado de la reciente crisis de salud de Luis Miguel, pero se muestra preocupado por el cantante.
A mediados de mayo de 2026 trascendió que Luis Miguel había sido hospitalizado en en Nueva York por posibles problemas cardíacos.
Posteriormente, la revista española ‘Semana’ confirmó que el cantante se había sometido a una cirugía recientemente y su recuperación era favorable.
Diego Boneta se muestra preocupado por la salud de Luis Miguel
Luis Miguel habría sido dado de alta y se dice que regresó a México para seguir con su recuperación.
Diego Boneta, quien interpretó a Luis Miguel en su bioserie, fue cuestionado sobre si sabía algo de la salud del cantante.
El actor se mostró sorprendido, ya que no sabía que Luis Miguel había estado en el hospital.
“No tenía idea. No tenía la más remota idea”, dijo Diego Boneta, quien le deseó una pronta recuperación a Luis Miguel.
“Le deseo todo lo mejor, que se recupere, la verdad es que no tenía idea de esto, la salud es lo más importante y realmente espero que se pueda recuperar pronto”Diego Boneta
La salud de Luis Miguel sigue siendo un misterio, ya que no hay datos concretos de su hospitalización o el padecimiento que lo llevó a someterse a una cirugía.
Diego Boneta habla de su reencuentro con Renata Notni
Renata Notni y Diego Boneta se reencontraron en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, tras anunciar su separación a finales de marzo de 2026.
Diego Boneta expresó que se estaba viviendo su ruptura con calma: “Me siento muy tranquilo y con mucha paz de que fue la decisión correcta”.
El actor mencionó que cualquier ruptura es complicada, pero estaba seguro de que había tomado la decisión correcta.
Por su parte, Renata Notni mencionó que la ruptura con Diego Boneta había sido una decisión mutua y habían terminado desde el amor.
La pareja no ha revelado los motivos de su separación y se han mantenido al margen del tema.