Michelle Salas reaccionó a la supuesta hospitalización de Luis Miguel, esquivando las preguntas sobre la salud de su padre.

Desde mediados de mayo trascendió que Luis Miguel había sido hospitalizado por problemas cardíacos.

Posteriormente, se mencionó que Luis Miguel había tenido una cirugía y que se recuperaría en México, lo cual ha generado dudas entre sus fans.

Michelle Salas reacciona a los rumores sobre la salud de Luis Miguel (Instagram/@michellesalasb)

Michelle Salas reacciona a la supuesta hospitalización de Luis Miguel

El equipo de Luis Miguel no se ha manifestado sobre los rumores por su salud y Michelle Salas tampoco está dispuesta a hablar del tema.

La modelo se encuentra de vacaciones con su madre, Stephanie Salas, y se tomó con humor los cuestionamientos en redes sociales sobre la salud de su papá.

La socialité compartió un video con la frase: “Mi acta de nacimiento intentando alcanzarme”, mientras bailaba y brindaba con una copa de vino.

Este video sería una respuesta a quienes le han preguntado constantemente por la salud de Luis Miguel y todo indica que el cantante está bien, o de lo contrario su hija no estaría celebrando.

Una seguidora escribió en el video que este video era una respuesta sutil de Michelle Salas, quien era evidente que no hablaría de la salud de su papá.

“Creo que Michelle Salas nos está dando una respuesta inteligente de que su papá está bien, sin decir ni una palabra” Seguidora de Michelle Salas

Michelle Salas respondió a este comentario com emojis, lo cual confirma que este video fue una reacción a los cuestionamientos por Luis Miguel.

Michelle Salas apoya comentario donde menciona que no hablará de su papá (Instagram/@michellesalasb)

Michelle Salas celebra su cumpleaños en medio de rumores sobre Luis Miguel

El pasado 13 de junio fue el cumpleaños de Michelle Salas, quien celebró junto a sus amigos y su mamá.

La famosa celebró su cumpleaños número 37 en Los Ángeles y compartió varios momentos de su viaje por este lugar.