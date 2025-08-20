En un encuentro con la prensa, Verónica del Castillo -de 55 años de edad- admitió haber sido la ‘cupido’ de Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay.

“Yo los eché a andar”, dijo sorprendida Verónica del Castillo tras enterarse de la denuncia de Lucía Méndez -de 70 años de edad- a Antonio Pérez Garibay.

Verónica del Castillo fue la ‘cupido’ de Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay

Verónica del Castillo le admitió a la prensa haber sido la ‘cupido’ de Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay.

“Yo los eché a andar”, exclamó sorprendida Verónica del Castillo tras haberse enterado de la denuncia de Lucía Méndez por la Ley Olimpia a el papá de Checo Pérez.

Verónica del Castillo (Especial)

Pues cabe mencionar, Lucía Méndez procedió legalmente en contra de Antonio Pérez Garibay por la supuesta filtración de fotografías íntimas.

Verónica del Castillo tardó en salir de su sorpresa, incluso preguntando si las fotos íntimas eran reales o producto de algún rumor o inteligencia artificial.

“Yo le decía: ‘Es muy mono, hazle caso, no sé qué’”, contó la famosa sin poder creer cómo terminó la relación de su amiga.

Por lo que de inmediato, la famosa le dio su apoyo a Lucía Méndez asegurando que, bajo ningún concepto, nadie debería filtrar alguna fotografía.

Finalmente, Verónica del Castillo aclaró que no fue ella quien los presentó, pero sí quien instó a Lucía Méndez a conocer de manera más personal a Antonio Pérez Garibay.

Lucía Méndez procedió legalmente en contra de Antonio Pérez Garibay

Lucía Méndez procedió legalmente en contra de Antonio Pérez Garibay acusándolo por la Ley Olimpia de haber filtrado fotografías íntimas.

Este rumor de Lucía Méndez lo dio a conocer Gabo Cuevas a través de su canal de YouTube, asegurando que Antonio Pérez Garibay fue quien tomó la fotografía.

Aunque él no vio la foto, señaló que otros medios lo hicieron y afirmaron que se trataba de una selfie de Lucía Méndez después de —aparentemente— haber estado juntos.