De manera sorpresiva Laura Zapata -de 69 años de edad- renuncia al programa Atypical Te Ve, pero no fue la única que abandonó la emisión de Carlos Alazraki.

En medio de la polémica, Carlos Alazraki -de 78 años de edad- habló la salida de Laura Zapata, ¿será que podrá regresar a Atypical Te Ve?

Por está razón Laura Zapata renunció al programa Atypical Te Ve de Carlos Alazraki

El nombre de Laura Zapata se viralizó en las redes sociales luego de que decidió renunciar al programa Atypical Te Ve de Carlos Alazraki tras más de un año de su colaboración.

🚨 RENUNCIA LAURA ZAPATA Y EQUIPO POR CENSURA de @carlosalazraki en @AtypicalTeve



Todo fue porque Zapata entrevistó a Regina Seemann que denunció que su esposo Guillermo Sesma abusaba de sus hijos. Esto no lo gustó a Alazraki que decidió unilateralmente bajar todo el programa

Esto luego de que Carlos Alazraki decidió eliminar una entrevista que realizó Laura Zapata a Regina Seemann, quien denunció que su esposo Guillermo Sesma abusaba de sus hijos.

Laura Zapata confesó que esa entrevista había tenido una buena reacción del público, por lo que le sorprendió que al otro día ya no se encontraba disponible.

Después se dio cuenta que sin avisarle, Carlos Alazraki decidió bajar la entrevista , algo que le molestó por lo que decidió renunciar.

Sin embargo, no solo renunció Laura Zapata a Atypical Te Ve de Carlos Alazraki y es que también se despidieron sus compañeros:

Eduardo Sadot

Mark Staroselsky

En un video, los tres compartieron que jamás les avisaron que se iba a bajar el video y fue algo que los molestó , pues habían compartido el tema que iban a abordar durante la entrevista.

Eduardo Sadot reveló que fue él quien invitó a Regina Seemann y Carlos Alazraki le confesó que Guillermo Sesma era su amigo.

Por su parte, Mark Staroselsky destacó que con su entrevista no se violó ninguna política de YouTube y el hecho de que se bajó el video fue por política de Atypical Te Ve.

Y no como la justificación que les querían dar que era por políticas de la plataforma de videos.

Para los tres la entrevista había sido de suma importancia, pero para el canal no, pero nunca les informaron cuando sabían que iban a realizar la entrevista.

Los conductores puntualizaron que no recibían un salario por su participación en Atypical Te Ve.

Los tres adelantaron que podrían seguir con su proyecto fuera de Atypical Te Ve de Carlos Alazraki .

LAURA ZAPATA, EDUARDO SADOT y MARK STAROSELSKY ¿POR QUÉ DEJAMOS ATYICAL?

Carlos Alazraki da su versión sobre la renuncia de Laura Zapata y asegura que no hubo censura en Atypical Te Ve

En medio de la polémica, Carlos Alazraki explicó que él tomó la decisión de bajar la entrevista a Regina Seemann .

Incluso destacó que entrevistó a Guillermo Sesma, hermano del político del PVEM Jesús Sesma, porque había pedido su derecho de réplica.

Sin embargo, Carlos Alazraki destacó que también se va a eliminar la entrevista, tal y como se hizo con a Regina Seemann.

En el video, Carlos Alazraki aseguró que no había censura , pero que había decidido eliminar ambas entrevistas porque el algoritmo de YouTube les “reduce audiencias al tocar ese tipo de temas”.

En ese sentido Carlos Alazraki puntualizó que no va a permitir que les reduzcan la audiencia por una pelea matrimonial de dos personas que no conocía.

Carlos Alazraki aseguró que él no se encontraba al tanto de la renuncia de Laura Zapata, pero dejaría pasar unos días para hablar con ella.

Y es que Carlos Alazraki destacó que sabía que se encontraban molestos por lo que quería que se bajarán los ánimos a ella y su equipo y así hablar con ellos.

Carlos Alazraki aseguró que Laura Zapata y su equipo tenían las puertas abiertas de Atypical Te Ve, pero él no les rogaría.

En el video, Carlos Alazraki se comprometió a compartir con su audiencia lo que pasó con Laura Zapata el lunes 13 de octubre.