Laura Zapata -de 69 años de edad- revela que hay más casos de negligencia ligados al asilo Le Grand Senior Leving.

Han pasado 4 años desde que Laura Zapata denunció públicamente a Le Grand Senior Leving por negligencia y maltrato a su abuela, Eva Mange.

Laura Zapata denuncia que hay más casos de maltrato en Le Grand Senior Leving

El lunes 29 de septiembre se realizaría una audiencia por la denuncia de Laura Zapata contra Jessica ’N’, la enfermera que atendía a Eva Mangue.

Durante un encuentro con medios, habló de cómo va el proceso contra Le Grand Senior Living, lugar donde su abuela sufrió presunto maltrato.

“Se suspendió nuevamente la audiencia porque a la inculpada le renunció su defensa, tuvieron que llamarle a un defensor público” Laura Zapata

¡#LauraZapata revela que se SUSPENDIÓ la audiencia contra enfermera de #EvaMange por presunto maltrat0 previo a su muerte!#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/HxocCDGBY4 — De Primera Mano (@deprimeramano) September 29, 2025

Laura Zapata asegura que no descansará hasta obtener justicia en el caso de su abuela, quien murió en junio de 2022.

“Esto no solo se trata de un caso legal, se trata de una vida que fue maltratada, de una mujer que sufrió lo impensable” Laura Zapata

La actriz reveló que el caso de su abuela no es el único contra Le Grand Senior Living y exige que cierren el lugar.

“Este lugar donde torturan a mi abuela debe cerrar sus puertas para siempre y nadie más vuelva a sufrir lo que mi abuela sufrió” Laura Zapata

Laura Zapata menciona familiares de personas que viven en este asilo, se han quejado por maltrato y negligencia.

“Yo cuando estaba en el asilo, Le Grand Senior Living se me acercaron varias personas, tengo una persona que dice que su papá estuvo en este asilo y murió en condiciones deplorables” Laura Zapata

Laura Zapata y su abuela, Eva Mange (Instagram/@laurazapataoficial)

Laura Zapata dejara las cenizas de su abuela en una cripta hasta que obtenga justicia

Eva Mange murió hace 3 años y sus cenizas continúan en la casa de Laura Zapata.

La actriz reveló que aún no está lista para dejar las cenizas en un cementerio, pues lo hará hasta que obtenga justicia.

“Ahorita la tengo en mi casa y me da muchísima paz”, dijo Laura Zapata sobre las cenizas de su abuela.

Laura Zapata asegura que está defendiendo el dolor de su abuela y angustia, pues no descansará hasta conocer la verdad sobre lo que vivió Eva Mange.

“Pretendemos que se jale (al caso) a Le Grand Senior Living porque no están en la carpeta y fue donde sucedió todo lo que sucedió“, dijo Laura Zapata a Venga la Alegría.