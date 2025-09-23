Laura Zapata -de 69 años de edad- enfureció con una mujer que la llamó “viejita” mientras exigía justicia por el caso de su abuela.

El lunes 22 de septiembre, Laura Zapata acudió a las afueras del asilo Le Grand Senior Living, lugar donde presuntamente maltrataron a su abuela en 2021.

Llaman “viejita” a Laura Zapata y así reaccionó la actriz

Laura Zapata demandó a Jessica ’N’, enférmela que cuidaba a su abuela, y al asilo Le Grand Senior Living por lesiones en 2021.

Han pasado 4 años desde que Laura Zapata denunció el caso de su abuela, pero ella sigue exigiendo justicia y se manifestó afuera de este asilo el lunes.

"Oye, ¿quién es esta VIEJITA que te viene molestando?"



Laura Zapata confrontó a los administradores del centro de retiro y la madre de uno de estos hombres llamó “viejita” a Laura Zapata.

“Oye, ¿Quién es esta viejita que te anda molestando?” Madre de uno de los dueños del asilo

La actriz enfureció y le respondió: “Viejita tú, yo soy Laura Zapata”, a lo que la mujer respondió: “¿No me digas? Pues pareces viejita”.

Laura Zapata no soportó el comentario y explotó: “Y tú que pariste a un malnacido”.

La mujer se retiró del lugar mientras Laura Zapata seguía gritando: “La justicia divina, la justicia se hará cargo de ti, pídele perdón a dios maldito”.

Laura Zapata y su abuela, Eva Mange (Instagram/@laurazapataoficial)

Laura Zapata asegura que el asilo influyó en la muerte de su abuela

En 2021, Laura Zapata denunció públicamente que Le Grand Senior Living y una enfermera habían descuidado a su abuela y por eso presentaba varias lesiones en el cuerpo.

Eva Mange presentaba llagas por presión, las son lesiones en la piel que se originan por la falta de movilidad.

Laura Zapata asegura que su abuela tuvo una lesión de hasta 9 centímetros de profundidad, provocada por el descuido del asilo donde vivía.

La actriz denunció el asilo y fue clausurado por algunos días, pero este siguió funcionando.

Mientras que Jessica ’N’, enfermera de Eva Mange, fue vinculada a proceso por lesiones, pero sigue el proceso en libertad.

El lunes 22 de septiembre se realizaría una audiencia en el caso, pero esta se suspendió porque el abogado de la acusada no acudió.