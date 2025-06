Laura Zapata es conocida por su trabajo como actriz y por ser la hermana de Thalía; además de que sus polémicos comentarios se han vuelto virales.

Las opiniones de Laura Zapata y sus agresiones verbales contra sus compañeras del medio la han llevado a ser duramente criticada.

Laura Guadalupe Zapata Miranda es una actriz nacida en la Ciudad de México, conocida por su trabajo como “villana” de las telenovelas.

La actriz se ha destacado por su trabajo en teatro, televisión y literatura.

Laura Zapata nació el 31 de julio de 1956; actualmente tiene 68 años de edad.

En 2024, Laura Zapata reveló que era pareja de Javier Castillo, un bailarín español.

Laura Zapata estuvo casada con Juan Eduardo Sodi.

Laura Zapata es Leo y las personas bajo este signo zodiacal suelen tener una personalidad fuerte y dominante.

La actriz Laura Zapata tiene dos hijos de su matrimonio con Juan Eduardo Sodi.

Laura Zapata estudió ballet en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Educación Física.

Laura Zapata inició su carrera desde muy joven, su primera aparición en la televisión fue en ‘Mundo de juguete’.

Ha trabajado en telenovelas como:

Laura Zapata también ha participado en diversos reality shows como:

La Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) rechazó el amparo de Luis de Llano -de 80 años de edad- tras negarse a cumplir con la sentencia por la demanda de Sasha Sokol.

Laura Zapata fue cuestionada sobre este tema y admitió que emitir una opinión sobre el tema es “delicado”.

Sin embargo, normalizó las relaciones entre adultos y mujeres muy jóvenes , pues antes no era “malvisto”.

Laura Zapata expresó que se normalizaban este tipo de relaciones y no se denunciaban.

La actriz expresó que no veía como víctima a Sasha Sokol -de 55 años de edad- pues veía que su relación con Luis de Llano fluía.

Incluso, Laura Zapata manifestó que la relación entre el productor y la cantante era “consensuada”, cuado Sasha Sokol era menor de edad.

A inicios de los noventas, Thalía -de 53 años de edad- tuvo una relación con Alfredo Díaz Ordaz, quienes se llevaban 20 años de diferencia.

Laura Zapata aprovechó lo ocurrido con Sasha Sokol para hablar de la relación que tuvo Thalía con Alfredo Díaz Ordaz.

“Pues ella estaba muy contenta. Digo, yo me recuerdo de ella, a ver si no se me viene encima. Ah, no, ¿verdad? Porque no puede, ahorita está malita. Pues yo creo que ella estaba muy contenta, la pasaba muy bien”

Laura Zapata