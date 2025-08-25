Guillermo Alejandro Sesma Suárez envió la siguiente nota aclaratoria:

“A la opinión pública y al medio SDPnoticias: Con relación a la publicación del 24 de agosto de 2025, titulada ‘¿Sabe Ebrard que la cúpula empresarial es cómplice de violencia vicaria?’ (https://www.sdpnoticias.com/opinion/sabe-ebrard-que-la-cupula-empresarial-es-complice-de-violencia-vicaria/), rechazo categóricamente las acusaciones falsas en mi contra, que me relacionan con violencia sexual, física, psicológica y corrupción de menores. Estas afirmaciones carecen de pruebas y constituyen difamación".

“Al igual que Bernardo Voguel, fui víctima de denuncias falsas orquestadas por Ana Katiria Suárez Castro, contratada por Maha Christiane Schekaiban Tohme y Regina Seemann Audiffred, quienes fabricaron la carpeta de investigación CI-FIEAE/C/UI-1 C/D/00358/10-2024 en la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales. Esta carpeta, iniciada el 30 de octubre de 2024, investiga actos de corrupción, como pagos para manipular dictámenes psicológicos y acelerar denuncias, involucrando a Ana Katiria Suárez, Ricardo Leonardo Mosqueda y quienes resulten responsables".

“No tengo ninguna relación con estos actos ni con el Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes. Pido a SDPnoticias una rectificación pública inmediata, aclarando que las acusaciones son infundadas, y que publique esta nota con la misma difusión que el artículo original, conforme a la ley mexicana. Me reservo el derecho de emprender acciones legales por difamación”.

Señor Sesma: No acostumbro responder las réplicas que recibo. Hoy lo haré porque el tema me parece particularmente delicado. Desde luego, tiene usted derecho a emprender acciones legales en mi contra, ya que soy el responsable de la publicación de la carta de Maha Schekaiban.

Las columnas más leídas de hoy

Si tuviera que responder una demanda suya pediría a mis abogados que solo dijeran: “Le creo a Maha y no a Sesma porque la vi llorar”.

La única vez que platiqué con ella el llanto la interrumpía si hablaba de sus hijos, que su exesposo multimillonario le arrebató. Dice la zarzuela: “Los ojos que lloran no saben mentir”.

Saludos cordiales.