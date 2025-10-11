Carlos Alazraki reaccionó al ataque de Laura Zapata contra Atypical Te Ve y aseguró que “se acabó” toda relación con ella y con las otras personas que atacaron al canal.

Según la información, Laura Zapata renunció a Atypical Te Ve porque Carlos Alazraki decidió eliminar su entrevista con Regina Seemann, lo que se tachó de censura.

En esta entrevista, Laura Zapata, quien tenía más de un año de colaborar en Atypical Te Ve, había revelado que el esposo de Regina Seemann abusaba de sus hijos.

Laura Zapata renuncia al programa Atypical Te Ve de Carlos Alazraki (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Carlos Alazraki rompe relación con Laura Zapata tras ataque contra Atypical Te Ve

Durante su participación en un programa de Atypical Te Ve, Carlos Alazraki dijo que la decisión sobre Laura Zapata ya está tomada, pues había ido a otro programa a echar “pura mierda”.

Carlos Alazraki señaló que Laura Zapata había asistido a este programa en internet junto a otras dos personas:

Max Tarolevsky

Eduardo Sador

Asimismo, Carlos Alazraki dijo que no tuvo nada que pensar o hablar con Laura Zapata o estas personas, pues no le pareció justo la manera en la que atacaron a Atypical Te Ve.