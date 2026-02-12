Yolanda Andrade -de 54 años de edad- sigue triste por la muerte de Pedro Torres, ya que él padecía la misma enfermedad que ella, esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

El pasado 30 de enero murió Pedro Torres tras complicaciones por la enfermedad que padecía y Yolanda Andrade lamentó su partida.

Yolanda Andrade está afectada por la muerte de Pedro Torres

Pedro Torres y Yolanda Andrade eran amigos y mantenía comunicación, por lo que su muerte entristeció a la conductora.

“Me dio mucho pesar también lo de Pedro, porque estábamos nosotros en comunicación y se adelantó. Y te das cuenta ya que lo tienes que es una enfermedad que no tiene cura” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade lamentó que la esclerosis lateral amiotrófica no tenga cura y el sistema de salud no tenga los tratamientos necesarios para quienes padecen la enfermedad.

“A toda la gente que está enferma, que tiene que ir al hospital a hacerse estudios es muy cansado (...) me duele el corazón que los hospitales no hay ni si quiera material, es una lástima” Yolanda Andrade

Menciona que en México solo hay una clínica que se especializa en este padecimiento, pero se ubica en Monterrey.

Además, Yolanda Andrade expresó que los tratamientos para el ELA son muy cansados y costosos.

“Es una lástima, pero a todos los enfermos, ¿saben qué? Échenle muchos huev… y hay que echarle huev… les mando todo mi amor” Yolanda Andrade

Pedro Torres confirmó que tenía ELA a mediados de 2025, mismo año en que Yolanda Andrade también confirmó este diagnóstico.

Desde 2023, Yolanda Andrade estaba buscando un diagnóstico certero tras sufrir un aneurisma y su salud fue decayendo con el paso de los años.

Pedro Torres (Agencia México )

Yolanda Andrade se niega a retirarse de la conducción

A pesar de su enfermedad, Pedro Torres seguía planeando proyectos y quería hacer grabar hasta el último día de su vida, y Yolanda Andrade sigue su ejemplo.

La conductora expresó que a pesar de tener días “buenos y malos”, ella quiere seguir grabando su programa Montse & Joe.

Yolanda Andrade confesó que se siente fatigada, pero eso no ha impedido que vuelva a grabar junto a su amiga Montserrat Oliver.

“Me da mucha felicidad (trabajar) pero me canso mucho”, reveló Yolanda Andrade, quien se siente motivada por su trabajo.

“Mientras pueda camina y hablar, porque esta enfermedad se desarrolla y yo quiero seguir viniendo y me divierto mucho en el programa con gente querida” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade lleva trabajando en Montse & Joe 25 años y desea seguir grabando.