Se dio a conocer que la conductora Luz María Zetina está detrás del lugar de Yolanda Andrade -de 53 años de edad en Montse & Joe.

Yolanda Andrade no ha podido estar presente en Montse & Joe debido a complicaciones de salud desde 2023.

¿Quién es Luz María Zetina?

Luz María Zetina es una actriz, modelo y conductora mexicana que ganó el certamen Nuestra Belleza México 1994.

Tras su paso por los concursos de belleza, Luz María Zetina se dio a conocer en el mundo artístico e inició una carrera frente a las cámaras.

Luz María Zetina (Instagram @luzmazetina / Instagram @luzmazetina)

En sus inicios, Luz María Zetina perteneció a grandes producciones en la industria de la telenovelas de la década de los 90.

También probó suerte en el mundo de la conducción y formó parte por varios años del programa Netas Divinas de Unicable.

Así como fue de las primeras conductoras titulares de Sale el Sol de Imagen Televisión.

¿Qué edad tiene Luz María Zetina?

Luz María Zetina nació un 28 de mayo de 1973, y en la actualidad tiene 52 años de edad.

¿Quién es el esposo de Luz María Zetina?

De acuerdo con información, Luz María Zetina es novia de Emilio Guzmán.

¿Qué signo zodiacal es Luz María Zetina?

Luz María Zetina pertenece al signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Luz María Zetina?

Se conoce que Luz María Zetina tiene tres hijos: Isabella, Luciana y Fátima.

Luz María Zetina (Instagram @luzmazetina / Instagram @luzmazetina)

¿Qué estudió Luz María Zetina?

Luz María Zetina estudió la licenciatura en Comunicación y después estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa.

¿En qué ha trabajado Luz María Zetina?

Luz María Zetina ha destacado como actriz en telenovelas y como conductora en programas como Netas Divinas y Sale el sol.

Actualmente, Luz María Zetina es locutora en MVS 102.5 FM .

Además, Luz María Zetina tiene su propio canal de YouTube, Caminos con Luz, donde comparte temas de interés.

Luz María Zetina (Instagram @luzmazetina / Instagram @luzmazetina)

Luz María Zetina se ofrece como reemplazo de Yolanda Andrade en Montse & Joe

Luz María Zetina habría mostrado interés por el lugar de Yolanda Andrade en Montse & Joe.

La información fue difundida por Martha Figueroa, quien detalló que Luz María Zetina contactó a Montserrat Oliver para ofrecerse como conductora.

“Yo me anoto para quedarme en el lugar de Yolanda, porque ya vi como que no va a regresar”, habría dicho supuestamente Luz María Zetina.

Martha Figueroa calificó de “fuera de lugar” la propuesta de Luz María Zetina tras la delicada situación que enfrenta Yolanda Andrade.

“No tienes que andarte queriendo quedar con la silla de nadie, hasta que la silla no esté libre”, dijo Martha Figueroa.