Nick Reiner se declara no culpable del asesinato de su padres, Rob Reiner y Michele Reiner durante su comparecencia en una corte del centro de Los Ángeles, California en Estados Unidos.

De ser encontrado culpable Nick Reiner podría ser sentenciado a cadena perpetua o pena de muerte por el asesinato de sus padres.

Se declara no culpable por el asesinato de sus padre, Nick Reiner permanecerá en la cárcel

Este lunes Nick Reiner se declaró no culpable del asesinato de sus padres Rob Reiner y Michele Reiner, hecho que ocurrió en la madrugada del 14 de diciembre de 2025 en su residencia familiar en Brentwood.

Luego de que Nick Reiner ingresó una declaración formal de no culpabilidad ante los cargos de dos delitos de homicidio en primer grado por el apuñalamiento hasta la muertes de sus padres.

Tras declararse no culpable del asesinato de sus padres, Nick Reiner permanecerá en la cárcel en aislamiento sin derecho a fianza en el Centro Correccional Twin Towers de Los Ángeles.

La próxima audiencia de Nick Reiner está programada para el 29 de abril, en la cual se evaluará si existen pruebas suficientes para llevarlo a juicio por el asesinato de sus padres.

Rob Reiner, Michele Singer y Nick Reiner (Agencia México)

Nick Reiner podría tener cadena perpetuo o pena de muerte

Entre otros detalles sobre el caso de Nick Reiner, los fiscales ha planteado cargos agravados con una circunstancia especial de homicidios múltiples y uso de un arma mortal por el asesinato de sus padres.

Lo que llevaría Nick Reiner de ser encontrado culpable por el asesinato de sus padres a enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte.