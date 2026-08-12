El Auditorio Nacional de la CDMX recibe este 12 de agosto al dúo de pop mexicano Sentidos Opuestos en único concierto para su gira Sin Límites.

Para los fans ya les tenemos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional y no perderte de nada:

Apertura de puertas: 6:30 de la noche

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Concierto de Sentidos Opuestos en Auditorio Nacional (OCESA)

Posible setlist para Sentidos Opuestos en Auditorio Nacional del 12 de agosto.

El regreso de Sentidos Opuestos al Auditorio Nacional tras 25 años de no presentarse en el Coloso de Reforma es este miércoles 12 de agosto con concierto que promete.

Se espera que el setlist de canciones de Sentidos Opuestos en Auditorio Nacional sea un recorrido musical de sus 30 años de carrera con sus grandes éxito, por lo que los posibles temas serían: