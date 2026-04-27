Renata Notni rompió el silencio sobre su ruptura con Diego Boneta y desmintió los rumores de violencia que circularon en redes sociales.

“Tuvimos una relación muy bonita y terminamos de la misma manera y queremos quedarnos con eso, con lo bonito que estuvo la relación y con el mejor sabor de boca el uno del otro” Renata Notni

En un encuentro con medios en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, la actriz aseguró que la separación con Diego Boneta ocurrió de manera pacífica y bajo un marco de respeto mutuo.

Tras cinco años de relación, Notni destacó que su romance con Boneta fue “muy bonito” y que ambos decidieron terminarlo en buenos términos, deseándose lo mejor en sus proyectos personales y profesionales.

Renata Notni asegura que su relación con Diego Boneta fue muy bonita

Tras cinco años de relación, Renata Notni y Diego Boneta decidieron ponerle fin en su romance en medio de versiones de supuesta violencia.

Renata Notni desmintió categóricamente los rumores de violencia que surgieron en redes sociales a raíz de videos de supuestas discusiones sacados de contexto.

“Lo único que les puedo decir es que en nuestra relación no hubo violencia, al contrario, fue una relación muy bonita y esos videos y cosas que de repente se salen de contexto, no tuvieron nada qué ver con esto” Renata Notni

Aclaró que la decisión fue tomada por ambos de manera consciente y sin conflictos de por medio.

“Los dos estamos muy bien, como les digo, hay mucho cariño y mucho respeto, sobre todo entre nosotros. Y nada, creo que nos quedamos con eso. Estamos los dos muy tranquilos” Renata Notni

Renata Notni aseguró que tuvo una relación muy bonita con Diego Boneta y la terminaron de la misma manera, siempre deseando lo mejor para la otra persona.

Pese al fin de la relación, Renata Notni destacó que entre ambos prevalece el cariño y ahora se encuentran enfocados en sus proyectos personales.

“Ya no estamos juntos, como bien lo saben. Lo que sí les puedo decir es que hay mucho cariño y mucho respeto entre los dos. Genuinamente cada uno quiere lo mejor el uno para el otro y bueno, pues así son las cosas” Renata Notni

Durante su encuentro con varios reporteros, Renata Notni aseguró que su relación terminó en buenos términos y expresó sus mejores deseos para el futuro personal y profesional de su expareja Diego Boneta.

Al ser cuestionada sobre si le gustaría ver a Diego Boneta enamorado en un futuro, Renata Notni aseguró que le desea que sea muy feliz.

“Claro, yo le deseo lo mejor y que sea muy feliz” Renata Notni

Así se expresó Diego Boneta del fin de su relación con Renata Notni

Renata Notni y Diego Boneta comenzaron su relación en 2020, sin embargo fue hasta el 2021 cuando hicieron público su romance, consolidándose en una de las parejas más queridas del medio del espectáculo.

Pese a que ambos son figuras públicas, la relación de Renata Notni y Diego Boneta se caracterizó por un perfil bajo y apariciones públicas esporádicas.

Diego Boneta fue el primero en hablar sobre su ruptura de Renata Notni y frente a las cámaras del programa Despierta América destacó que ambos decidieron seguir caminos separados.

“Todo bien. Mira, creo que ya después de cinco años hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo” Diego Boneta

Sin querer ahondar en los motivos de su ruptura, Diego Boneta alabó a Renata Notni y resaltó el cariño y respeto que aún existe entre ellos.

“La verdad es que Renata es una mujer increíble, hay muchísimo cariño, muchísimo respeto mutuo, fue una decisión mutua. Y cada quien quiere lo mejor para la otra persona. Hay veces que las cosas funcionan, y hay veces donde no y está bien” Diego Boneta