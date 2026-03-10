La sucesión testamentaria de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, enfrenta un obstáculo inesperado: inconsistencias en el acta de defunción impiden la lectura del testamento, a casi cuatro meses de su fallecimiento.

Según la periodista Ana María Alvarado, aunque la familia se reunió para avanzar en el proceso, un integrante cuestionó los datos del documento, lo que detuvo el trámite.

El acta, gestionada por Aislinn Derbez como tutora de su madre en la casa de reposo, presenta discrepancias en lugar, fecha y causa de muerte.

Acta de defunción de la madre de Aislinn Derbez tiene inconsistencias

A casi cuatro meses de la muerte de Gabriela Michel de 65 años de edad, la familia ha entrado en conflicto por el acta de defunción y esto impide leer el testamento.

Ana María Alvarado, periodista de Sale el Sol, informó que aunque la familia se reunió para hacer la sucesión testamentaria de Gabriela Michel, hubo una ausencia que imposibilitó el avance.

Sin embargo, esta ausencia se debería a que el familiar -que aún no se sabe quién- no está de acuerdo con el acta de defunción de Gabriela Michel, por lo que el testamento no se puede leer.

Asimismo, se señaló que el día, causa de muerte y lugar no tiene coherencia, lo que cae en las inconsistencias que se tendrán que aclarar.

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. (Especial)

Pese a que el rechazo podría ser de alguna de las tres hijas que Gabriela Michel tenía, la periodista argumentó que estas sí fueron a la lectura del testamento.

Aislinn Derbez se ve involucrada en el acta de defunción de su madre

La sucesión testamentaria de Gabriela Michel no se habría podido dar por inconsistencias en el acta de defunción, siendo que Aislinn Derbez se ve involucrada en esto totalmente.

Alvarado señaló que la “tutora” de Gabriela Michel en la casa de reposo donde vivía -y donde murió- era Aislinn Derbez, por lo que el acta de defunción le correspondería directamente.

Se cree que el problema es que la mamá de Aislinn Derbez vivía en una casa de reposo en Interlomas, Estado de México, pero el acta de defunción tiene anotado otro lugar y “varios datos no están cuadrando”.