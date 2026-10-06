Wladimir Klitschko, el exesposo y padre de la hija de Hayden Panettiere, acusa que se han empeñado joyas de la actriz por lo que pide abrir una investigación al respecto.

Las acusaciones de Wladimir Klitschko de 50 años de edad, cuadran con información que la madre de Hayden Panettiere dio, acusando que Brian Hickerson empeñó pertenencias de su hija.

Wladimir Klitschko pide investigar empeño de joyas de Hayden Panettiere; busca cuidar la herencia de su hija

A casi dos meses de la muerte de Hayden Panettiere a los 36 años de edad, Wladimir Klitschko ha pedido a las autoridades en California, Estados Unidos, investigar un supuesto empeño de joyas de la actriz.

Un informe consultado por TMZ apunta que el exboxeador acusa que “una persona ajena a la familia” empeñó joyas de Panettiere. Sin embargo, la casa de empeño se negó a brindarle la información de quien realizó esta transacción.

Por ello, Wladimir Klitschko está pidiendo a las autoridades autorizar esta pesquisa para que la casa de empeño le brinde la información, argumentando que está buscando proteger la herencia de Kaya, la hija que tuvieron en su matrimonio.

Hayden Panettiere, actriz. (Jordan Strauss/AP / AP Photo/Jordan Strauss)

Sumado al documento al que Page Six también tuvo acceso, apunta que sabe que faltan joyas por información que Hayden Panettiere dejó. Además de que en las últimas semanas contrató a una empresa de seguridad nueva porque tenía la “preocupación” respaldada de que alguien entró a su casa.

Asimismo, Klitschko dijo que correos de Hayden Panettiere que contenían evidencia, habían sido borrados.

El exboxeador también explica que parte de las pertenencias de la actriz están en resguardo de la policía. Sin embargo, señaló que algunas fueron tomadas por la policía argumentando la investigación de su muerte.

Madre de Hayden Panettiere también acusó robo de pertenencias de la actriz

Las acusaciones de Wladimir Klitschko coinciden con dichos de Lesly Vogel, madre de Hayden Panettiere, quien aseguró que hacían falta pertenencias de la actriz.

Vogel acusó directamente al ex de Hayden Panettiere, Brian Hickerson, de la sustracción de una guitarra antigua, explicando que su hija encontró el depósito a nombre de él.

Hasta el momento, no existe postura de las autoridades de California sobre la demanda que Wladimir Klitschko tiene sobre las pertenencias de Hayden Panettiere.