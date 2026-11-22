Ya está todo listo para el concierto de LP en el Auditorio Nacional. Acá setlist y horario del domingo 22 de noviembre.

La cantante Laura Pergolizzi, conocida como LP, regresa a CDMX con su gira All Is Not Lost Tour 2026.

Setlist del concierto de LP en el Auditorio Nacional

Este sería el setlist para el concierto de LP en el Auditorio Nacional este 22 de noviembre:

Chasing & Waiting

The One That You Love

Shelly

Mi Corazón

Amnesia

Don’t Stop

Heaven and Earth

When I Think of You

One Like You

Thirty 2nd Chances

Jonesin’

Love Is All I Have

Best in Life

Chasing & Waiting

Muddy Waters

No Witness

Lost on You

When We’re High

Switchblade

Up Against Me

Other People

Tightrope

Strange

Death Valley

You Want It All

Long Way to Go to Die

Forever for Now

Girls Go Wild

LP (LP / Facebook)

El repertorio se divide en dos sets, ya que combina temas del álbum Room 12 y celebra el décimo aniversario de Lost on You.

Así que será una velada llena de mucha música para todos los fans de LP.

Telonero para el concierto de LP en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, no hay telonero confirmado para el concierto de LP.

El espectáculo en el Auditorio Nacional comenzará de forma directa, por lo que se recomienda llegar con anticipación.