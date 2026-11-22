Ya está todo listo para el concierto de LP en el Auditorio Nacional. Acá setlist y horario del domingo 22 de noviembre.
La cantante Laura Pergolizzi, conocida como LP, regresa a CDMX con su gira All Is Not Lost Tour 2026.
Setlist del concierto de LP en el Auditorio Nacional
Este sería el setlist para el concierto de LP en el Auditorio Nacional este 22 de noviembre:
- Chasing & Waiting
- The One That You Love
- Shelly
- Mi Corazón
- Amnesia
- Don’t Stop
- Heaven and Earth
- When I Think of You
- One Like You
- Thirty 2nd Chances
- Jonesin’
- Love Is All I Have
- Best in Life
- Chasing & Waiting
- Muddy Waters
- No Witness
- Lost on You
- When We’re High
- Switchblade
- Up Against Me
- Other People
- Tightrope
- Strange
- Death Valley
- You Want It All
- Long Way to Go to Die
- Forever for Now
- Girls Go Wild
El repertorio se divide en dos sets, ya que combina temas del álbum Room 12 y celebra el décimo aniversario de Lost on You.
Así que será una velada llena de mucha música para todos los fans de LP.
Telonero para el concierto de LP en el Auditorio Nacional
Hasta el momento, no hay telonero confirmado para el concierto de LP.
El espectáculo en el Auditorio Nacional comenzará de forma directa, por lo que se recomienda llegar con anticipación.