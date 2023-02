Bellakath ha logrado mucho éxito desde “Gatita”, la canción que la viralizó, la llevó al Coca-Cola Flow Fest y que la sumó a los más sonados de Spotify, pero no todo es color de rosa.

Desde que Bellakath -de 24 años de edad- comenzó a ser conocida por el remix de “La Gata de la Agrícola Oriental”, muchos aseguraron que era la misma que aparecía en Enamorándonos.

Y es que estas búsquedas en internet desataron que Bellakath comenzara a ser criticada por sus operaciones físicas, pues algunos aseguran antes “se veía mejor”.

Sin embargo, Katherine Huerta, como es su verdadero nombre, no se detiene ante los haters y no solo les contesta, sino que les recuerda que si se operó fue por las críticas que se llevaba de ellos.

Bellakath ha dado mucho de qué hablar y no solo por su ‘bellaqueo’, sino por los estudios que tiene, pero hasta por las operaciones estéticas que se hizo 4 años atrás.

Ahora se sabe que Bellakath no surgió de la nada, sino que tenía varios seguidores en sus primeras redes sociales y que participó en Enamorándonos, el programa de TV Azteca.

Sin embargo, en internet existe un sin fin de videos donde la muestras sin operaciones, lo que ha llevado a que sus haters la critiquen por lo “mal” que se ve ahora.

Pero Bellakath no se queda callada, en su cuenta de Twitter, ha dicho en varias ocasiones que si se operó fue por las críticas que se llevó en Enamorándonos a su cuerpo.

“Ahora resulta que según los haters y los expertos en belleza, me veía mejor antes, si ustedes mismos crearon esas inseguridades y ahora que mejoré todo, lo volvería a hacer mil veces más pero la diferencia está en que ahora lo cambiaria POR MI, no por lo que alguien diga” (sic)

Aunque esto ya cambió, ahora asegura que sus operaciones serán “por mí”, pues dice que ya no le afecta lo que los demás piensen de su cuerpo, incluso ya contesta a sus haters.

“Hoy puedo decir que me encanta lo que veo en el espejo. Y aún así trabajo en mí para cada día ser y estar mejor, no solo física, si no también mentalmente. Por mí” (sic)

