Kimberly, la influencer que forma parte de Las Perdidas, explotó contra el reportero del programa ‘Hoy’, Sebastián Reséndiz, por “hacer menos” su fama.

Hace unos días, Sebastián Reséndiz exhibió el reprobable comportamiento de Kimberly de Las Perdidas cuando su amiga Wendy Guevara era entrevistada.

Y es que, Kimberly de Las Perdidas se puso a gritar y a empujar a la prensa cuando su amiga intentaba contar su experiencia tras el asesinato de Kevin Kaletry.

La actitud de Kimberly de Las Perdidas fue captada en un video que Sebastián Reséndiz compartió en su cuenta de Twitter.

Lo que generó una ola de reprobación contra la integrante de Las Perdidas.

Kimberly de Las Perdidas, quien está realizando los preparativos para su boda con Oscar Barajas, le respondió a Sebastián Reséndiz en redes sociales.

Donde dio su versión de los hechos.

“Él me dijo, ‘es que yo estaba entrevistando a Wendy, a ti ni quien te quiera entrevistar’. Le dije, ‘y a mí tampoco me importaba tu entrevista’”, comentó la integrante de Las Perdidas.

Kimberly de Las Perdidas continuó diciendo que le recordó a Sebastián Reséndiz que para ella como influencer, el trabajo de un reportero no importa mucho .

No obstante, Kimberly de Las Perdidas le advirtió al reportero que él puede ser quien más lamente lanzarse en su contra.

“Le dije, ‘recuerda que yo dependo de mis fans y de un público, más no de un reportero con tú, porque como tú hay muchos, otra cosa que sepan llevar la cosa, y el trabajo se respeta de cada quien, pero tú que me estás provocando, atente’”

Y agregó:

“‘Si no me dices nada, no me insultas, no tengo el por qué', fue lo que yo le contesté y hasta lo mencionó y yo también lo subí a mi Instagram, porque no es nada malo lo que estamos diciendo o platicando a través de las redes”

Kimberly de Las Perdidas