Kimberly, una de las influencers que forma parte de Las Perdidas, explotó contra la prensa y los gritos no faltaron, según se puede ver en un video.

La actitud de Kimberly, a quien acusan de envidiosa, contrastó con la de Wendy Guevara, otra de Las Perdidas, quien se mostró muy atenta con los reporteros.

Esto, a pesar de que horas antes Wendy Guevara fue testigo del asesinato del influencer Kevin Kaletry, con quien estaba a punto de iniciar un proyecto.

Las Perdidas (@soywendyguevaraoficial / Instagram)

¿Qué pasó con Kimberly de Las Perdidas?

Todo sucedió mientras un nutrido grupo de periodistas buscaban obtener algunas declaraciones de Wendy Guevara, tras el homicidio de Kevin Kaletry.

En un video captado por el reportero Sebastián Reséndiz, del programa ‘Hoy’, se puede ver a Wendy Guevara, de Las Perdidas, intentando responder a las preguntas de los periodistas.

La prensa busca saber si la integrante de Las Perdidas sabe por qué asesinaron a Kevin Kaletry y qué instrucción les dieron sus managers tras el crimen.

Sin embargo, Wendy Guevara no logra escuchar las preguntas por culpa de su compañera Kimberly Irene.

Las Perdidas (Instagram/@kimberly_lasmas)

Reportero exhibe mal comportamiento de Kimberly, de Las Perdidas,

En un tuit, Sebastián Reséndiz exhibió que mientras Wendy Guevara intentaba atender a la prensa, Kimberly comenzó a empujar a los camarógrafos y a gritar en medio de la entrevista, buscando dejar el lugar donde los reporteros las había arrinconado.

Ante lo sucedido, Sebastián Reséndiz agradeció en su mensaje vía Twitter a Wendy Guevara, “por atender a la prensa en medio del difícil momento que viviste”

También, agregó el video donde se ve a Kimberly mirando con molestia a los reporteros y luego abriéndose paso para dejar el lugar.

Gracias @soywendyguevara por atender a la prensa en medio del difícil momento que viviste , lastima que tu compañera #kimberly NO RESPETE EL TRABAJO DE LOS MEDIOS, empuje a los camarógrafos y se ponga a gritar en plena entrevista pic.twitter.com/JIwx4qHu5k — Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) May 6, 2023

Ante el escándalo, Wendy Guevara se muestra conflictuada por el comportamiento de Kimberly, intentando atender a la prensa y disculpándose por lo sucedido.

Acusan que Kimberly, de Las Perdidas, se dejó llevar por la envidia

Los usuarios de redes sociales presumen que la actitud de Kimberly se debería al coraje que le habría producido ser ignorada por los reporteros.

“Lo hace por qué no es el centro de atención”; “es pura envidia al ver que toda la atención la tenía Wendy y no ella, lo mismo hizo en Pinky Promise, vio que la atención no la tenía ella y se paró y se fue. Es muy envidiosa”, escribieron los internautas.

Y es que, Kimberly no fue testigo presencial del asesinato de Kevin Kaletry, como sí sucedió con su compañera de Las Perdidas, Wendy Guevara.