A través de un live, Wendy Guevara de Las Perdidas se dice sorprendida porque muchos jóvenes se están cortando el cabello como Peso Pluma, el máximo representante de los corridos tumbados.

Así como Wendy Guevara celebra que Peso Pluma, de 23 años de edad, tenga tanto éxito sobre todo porque hay gente que lo critica al considerar que no tiene buena voz para el canto y tampoco talento.

Por lo que tacha a esa gente de envidiosa pues asegura que muchas personas, como ella, quisieran estar en el lugar de Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija.

“Qué chingón que te pase. Ojalá que un día me pasara, que te viralices tanto como Peso Pluma”, dice antes de asegurar que le gusta tanto su música y hasta él.

Peso Pluma (Instagram/@pesopluma )

Wendy Guevara, comiendo tacos, revela que lanzaría un corrido tumbado como Peso Pluma

Maravillada con la popularidad de Peso Pluma, Wendy Guevara, de 29 años de edad, dice estar dispuesta a lanzar su corrido tumbado. “Yo le entro a todo”, asegura.

“Qué chingón que le está llegando eso, qué bonito se ha de sentir”, repite y enseguida le da otra mordida a su taco antes de volver a chuparse los dedos.

Wendy Guevara comiendo tacos mientras habla de Peso Pluma (Wendy Guevara en Escandalo / YouTube)

Wendy Guevara de Las Perdidas defiende a Peso Pluma y a los influencers

Por otro lado, aceptando que hoy en día es mas fácil alcanzar la fama gracias a la redes sociales, nuevamente se lanza contra los detractores de Peso Pluma pues asegura el cantante de “Ella baila sola” está poniendo en alto el nombre de México.

Así como pide a “la gente envidiosa” dejar de buscar siempre lo malo y parar su estrés así como dejar de vivir en el pasado ya que todo evoluciona y la música también, de no ser así, no habría variedad.

Wendy Guevara de Las Perdidas (wendy guevara en escándalo / YouTube)

Y finalmente pide que si no gustan de la música del muchacho o de los influencers, no los vean. “¿A poco lees muchos libros tú? No te tocó por culero, por envidioso”, dice visiblemente molesta frente a la cámara pues ella es una youtuber.