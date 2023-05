El influencer Kevin Kaletry fue asesinado durante una conferencia de prensa que estaba dando la también influencer Wendy Guevara, de Las Perdidas.

De acuerdo con medios oficiales, el influencer se encontraba grabando contenido cuando fue ejecutado por dos hombres que llegaron a bordo de una motocicleta.

Al parecer uno de los responsables ya fue detenido. Elementos arribaron al lugar, pero por desgracia el joven ya había perdido la vida.

Wendy Guevara ya salió de su cirugía estética, pero no puede evitar llorar; así quedó

De acuerdo con la información de su cuenta de Facebook, Kevin Kaletry fue un actor e infleuncer originario de Bayamón, Puerto Rico.

El joven creaba contenido principalmente para TikTok, plataforma en la que participaba junto con familia y amigos en un reality show titulado ‘Amor o Fama’.

Pero el último video que se subió del programa fue el pasado 12 de octubre de 2022.

En cuanto a sus cuentas oficiales, Kevin Kaletry contaba con más de 2 mil seguidores en Instagram; donde compartía principalmente su gusto por las motocicletas y los tatuajes .

Las publicaciones de Kevin Kaletry en sus redes sociales, de inmediato se empezaron a llenar de mensajes de despedida por parte de otros usuarios.

Pues se pueden leer comentarios de “Descansa en paz” o de quienes lamentaban su trágica muerte.

La última publicación que el influencer hizo en su cuenta de Instagram, fue un video que compartió el miércoles 3 de mayo donde va manejando una motocicleta.

Mientras que en la descripción se puede leer un mensaje de motivación en el cual decía querer tirar la toalla, pero que al final tenía que seguir avanzando y no rendirse.

Por su parte, la última historia de Instagram que compartió fue con una modelo de OnlyFans registrada como “k.v.gene”.

Es un video tipo boomerang en el cual se les puede ver juntos. Por lo que se puede notar, la modelo estaba respondiendo la pregunta de un seguidor.

Aunque no se sabe lo que decía, dado que tapó el contenido con un avatar.

Hay un aspecto de Kevin Kaletry que ha llamado mucho la atención.

Y es que en sus historias fijas de Instagram, dejó algunas fotos en las cuales se puede ver algo que da la impresión de ser un altar al diablo.

Incluso, esta serie de historias tienen por título el emoji de un diablo rojo.

Las fotos en las que se muestran estos altares están acompañadas por canciones que hacen referencia a que el diablo lo cuida .

Tal es el caso de una de estas historias en las que se ve el altar de fondo y suena la canción ‘Soy el diablo’ de Natanael Cano:

Yo sé muy bien lo que digo, no suelo ser conflictivo

No se metan con el diablo que pueden salir quemado'

En otra de las ya mencionadas historias, se muestra lo que parece ser un ritual.

Pues la foto deja ver la mano del influencer llena de sangre, en la cual deja algo que parece una advertencia.

Este fue un detalle que ni sus seguidores pasaron por alto, pues en la última publicación del influencer hicieron comentarios relacionados al respecto.

Kevin Kaletry fue asesinado durante un tiroteo la tarde del jueves 4 de mayo de 2023 en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

Al parecer, el también actor era parte del elenco de una obra de teatro protagonizada por Wendy Guevara.

La popular influencer de Las Perdidas se encontraba dando una conferencia de prensa en la que estaba presentando su proyecto actoral.

Wendy Guevara, a través de de sus historias de Instagram, salió a dar algunas declaraciones al respecto. Diciendo que ella y su equipo de trabajo se encuentran bien.

Por lo que cuenta, ella estaba siendo entrevistada por un chico cuando todo ocurrió. A lo que dijo alcanzar a ver cómo alguien caía:

Otro de los aspectos que puntualizó la influencer, fue que ella no conocía personalmente a Kevin Kaletry , pues hasta este 4 de mayo era la primera vez que lo veía en persona.

Las únicas interacciones que tuvo con Kevin Kaletry fueron a través de videoconferencias en Zoom, medio por el cual fueron los ensayos de la obra.

“La verdad pobrecito muchacho. Ay, no, no, no. Yo estoy muy nerviosa porque nunca había visto algo así”.

Wendy Guevara de Las Perdidas