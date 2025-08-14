El documental musical Kenia Os: La OG en Disney+ ya tiene fecha de estreno en septiembre; te la revelamos.

La plataforma de streaming, Disney+, estrenará en su catálogo la película de Kenia Os- de 26 años de edad- para emoción de todos los keninis.

Fecha de estreno en septiembre de Kenia Os: La OG en Disney+

Kenia Os: La OG ya tiene fecha de estreno en septiembre en Disney+, acá te la decimos.

La película musical estará disponible a partir del próximo 12 de septiembre para los usuarios con una cuenta activa Disney+.

Kenia Os: La OG (Disney+)

Cabe mencionar que la noticia del lanzamiento de Kenia Os: La OG fue confirmada por Disney+ y la propia cantante de “Malas decisiones” en redes sociales.

Lo que ha desatado el entusiasmo de los fanáticos de Kenia Os que ya quieren disfrutar del documental.

Después de su éxito en cines, Kenia Os: La OG contará con su distribución en streaming para Lationamérica.

La cinta debutó como el film número uno en la taquilla el día de su estreno y número dos durante su fin de semana de lanzamiento en salas.

Además de que se mantiene como el título mexicano más visto en la categoría de “docu-conciertos”, reveló Disney en un comunicado de prensa.

Por ello, se espera una gran recepción de Kenia Os: La OG en plataformas digitales.

Kenia Os: La OG (Disney+)

¿De qué trata Kenia Os: La OG? El concierto llega a Disney+

En Kenia Os: La OG tenemos acceso único a los dos impactantes shows que dio la cantante en el Palacio de los Deportes de CDMX en noviembre 2024.

Dichos conciertos marcaron un hito en la carrera musical de Kenia Os.

Cabe señalar que Kenia Os: La OG tiene una duración de 1 hora y 28 minutos.

A lo largo vemos un retrato íntimo de Kenia Os quien detrás de escena se preparó para sus conciertos de manera intensa y apasionada.

Kenia Os: La OG (Disney+)

Kenia Os: La OG fue dirigido por la cantante mexican en colaboración con Ana Nube y Gastón Etchechoury.

Además de las intervenciones de artistas invitadas que se subieron al escenario con Kenia como

Yeri Mua, de 23 años de edad

Bella Poarch, de 28 años de edad

Snow Tha Product, de 38 años de edad

La Joaqui, de 30 años de edad