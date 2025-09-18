Peso Pluma -de 26 años de edad- y Tito Double P discuten sobre quién es la mejor cantante latina femenina de esta generación.

Siendo que Belinda y Kenia Os -de 26 años de edad- salieron a colación y generaron un momento de discrepancia en la conversación.

Peso Pluma y Tito Double P eligen entre Belinda y Kenia Os

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas que Peso Pluma y Tito Double P se vieron en la encrucijada de decir quién era, para ellos, la mejor cantante femenina.

Después de pensarlo un poco Peso Pluma recordó a su novia Kenia Os: “No pues qué pasó, mi mujer Kenia”, momento en el que el cantante llenó de halagos a su querida novia.

Peso Pluma y Kenia Os (@keniaos)

Sin embargo, Tito Double P no estuvo del todo de acuerdo con su primo. Y es que cuando fue su turno de responder mencionó a la cantante Belinda, de 36 años de edad.

Entre sus argumentos, defendió que le gusta la música que ha sacado Belinda, incluido el último álbum que lanzó en la primera mitad de este 2025.

Al respecto, Peso Pluma no hizo muchas olas al respecto, pareciendo estar de acuerdo en que Kenia Os y Belinda están al mismo nivel musical.

Peso Pluma menciona a Kenia OS como la mejor artista latina femenina. pic.twitter.com/TVc07SbzqH — Kenia Info (@KeniaOsInfo_) September 17, 2025

¿Belinda o Kenia Os? Los fans no se complican y las eligen por igual

El video del momento entre Peso Pluma y Tito Double P no pasó desapercibido por los fans de ambas cantantes femeninas.

Esto más que nada porque ciertos grupos suelen comparar a artistas latinas como Belinda y Kenia Os, pláticas en las que hasta Danna Paola ha salido a colación.

Situaciones que suelen llevar a enfrentamientos en redes sociales y a la incitación del hate en contra de las diferentes artistas.

Por fortuna, existe un grupo de fans que, tras las diferencias de Peso Pluma y Tito Double P, no se complicaron mucho la existencia y eligieron a ambas cantante.

Muchos incluso recordaron que Belinda y Kenia Os ya cuentan con una colaboración gracias al tema “Jackpot” lanzado este 2025.